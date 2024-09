Palermo: Mobilità sostenibile. Domenica 22 assemblea a p.za Sant’Anna

Dal 16 al 22 settembre si celebra la Settimana Europea della Mobilità, istituita dalla Commissione Europea sin dal 2002, per promuovere la mobilità urbana sostenibile.

Il tema di quest’anno è lo “Shared Public Space”, “La condivisione degli spazi pubblici”.

Come ogni anno, la settima Inizia il 16 settembre e termina con un Car-Free Day il 22 settembre.

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica al seguente link:

https://www.mase.gov.it/pagina/settimana-europea-della-mobilita-2024#:~:text=Promuove%20il%20cambiamento%20comportamentale%20a,nella%20famosa%20Giornata%20senza%20auto.

In data 25 agosto 2024, avevano già aderito 1050 città di 32 Paesi.

In Italia avevano già aderito diversi Comuni, tra cui quelli della principali città come Roma, Milano, Torino, Bologna, Firenze, Bari, Trieste, Pisa, L’Aquila, Brescia, Parma e così via.

Purtroppo mancava la città di Palermo.

Abbiamo, pertanto, scritto al Sindaco, a tutti gli Assessori, al Presidente del Consiglio Comunale e a tutti i Consiglieri, chiedendo l’adesione anche del Comune di Palermo attraverso l’organizzazione di manifestazioni a favore della mobilità sostenibile (c’è stato anche un apposito intervento im Consiglio Comunale sull’argomento). Purtroppo, le statistiche confermano che a Palermo continuano a circolare troppe auto, a discapito dell’ambiente e della felicità delle cittadine e dei cittadini.

In seguito alla nostra richiesta, l’Assessorato alla Mobilità del Comune di Palermo ha provveduto ad aderire alla settimana europea della mobilità, registrandosi sul sito https://mobilityweek.eu/participating-towns-and-cities/ dove ha pubblicato la seguente iniziativa: “chiusura al transito veicolare dalle ore 8,00 alle ore 15,00 della via della Libertà” per domenica 22 settembre (World Car Free Day).

Avevamo accolto con soddisfazione questa notizia, in quanto, il nostro Comitato, aveva già chiesto di riprendere questa iniziativa che in passato ha permesso a famiglie, bambini, pedoni e ciclisti di vivere via Libertà in modo diverso e sostenibile.

In data 12 settembre, lo stesso Assessorato alla Mobilità emanava un’ordinanza che vieta la circolazione non solo dei veicoli, ma anche di pedoni e ciclisti su via Libertà, che sarà luogo di una manifestazione podistica (al Comune di Palermo, la mano destra non sa cosa fa la mano sinistra, neanche se si tratta di uffici posti uno accanto all’altro, all’interno dello stesso Assessorato).

Di fatto, ad oggi, nonostante l’adesione formale alla settimana europea della mobilità, che ha inizio oggi 16 settembre, il Comune di Palermo non ha programmato nessuna attività e per l’ennesima volta dimostra di non scegliere la mobilità sostenibile, a favore della salute e della sicurezza delle sue cittadine e dei suoi cittadini.

Abbiamo, pertanto, deciso di convocare per domenica 22 settembre (Giornata Mondiale senza auto e ultimo giorno della settimana europea della mobilità) un’assemblea pubblica cittadina alle ore 17.45 a piazza Sant’Anna col seguente tema: “Testimonianze, criticità e proposte per la mobilità sostenibile a Palermo”.

Invitiamo a partecipare tutte le cittadine e tutti i cittadini, le famiglie, le scuole, gli enti, le associazioni che operano nel settore della mobilità sostenibile.

Facciamo rete.

Il Comune non lo fa? Ci pensiamo noi! Scendiamo in piazza per chiedere una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo.

Comitato “per una mobilità davvero sostenibile anche a Palermo”

mobilitadavverosost@libero.it