Roma, rischio neve e ghiaccio: firmata ordinanza

Rischio neve e ghiaccio: firmata ordinanza

Roma, 22 novembre 2024 – Il Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, ha firmato l’ordinanza n.139 del 22 novembre 2024 in tema di emergenza in caso di caduta di neve, formazione di ghiaccio e ondate di grande freddo 2024-2025, dando seguito al “Piano speditivo per rischio neve e ghiaccio” redatto dalla Protezione Civile di Roma Capitale.

Queste le misure principali:

• Protezione delle fasce sociali più deboli in caso di ondate di grande freddo, con apertura straordinaria di strutture di accoglienza per i senza fissa dimora, con possibili deroghe ai requisiti regionali. Attivazione di aree “safe space” notturne per prevenire rischi di ipotermia.

• Viabilità: circolazione consentita solo a veicoli con pneumatici invernali o catene in caso di neve o ghiaccio. Proroga dei turni taxi.

• Obblighi per cittadini: Sgombero neve dai marciapiedi adiacenti agli edifici (8:00-20:00). Raccomandata la protezione delle tubature contro il gelo.

• Sicurezza stradale: interventi tempestivi da parte di Municipi e aziende di servizi per garantire viabilità e sicurezza.

L’ordinanza è immediatamente esecutiva e consultabile sull’Albo Pretorio di Roma Capitale.