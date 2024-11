– “Vestita di Sole” –

Presentazione dell’abito Giubilare di Maria SS. della Bruna creato dallo stilista Michele Miglionico in occasione del 70° anniversario di Matera Civitas Mariae e del Giubileo 2025

La città di Matera si appresta a celebrare un evento di eccezionale significato spirituale e culturale: la presentazione dell’abito Giubilare di Maria SS. della Bruna, opera realizzata dallo stilista Michele Miglionico.

Questo speciale abito di Alta Moda, dedicato per devozione alla figura della Madonna, sarà svelato alla presenza di S.E. Mons. Antonio Giuseppe Caiazzo e alla comunità venerdì 29 novembre 2024, alle ore 19:30, presso la Basilica Cattedrale di Matera.

L’occasione segna il 70° anniversario della proclamazione di Matera come Civitas Mariae, che si intreccia con le celebrazioni in arrivo per il Giubileo 2025.

L’abito, ispirato all’immagine della Madonna della Bruna rappresentata nel quadro in rame fatto realizzare nel 1856 dai devoti per la processione detta dei “Pastori”, è realizzato in duchesse di seta e doppiato in pizzo Valencienne con inserti di passamanerie artigianali ricamate a mano. Il corpetto dal taglio in stile tardo rinascimento è in jacquard di seta lavorato su antichi telai per preservarne la tradizione. Punto d’orgoglio per la camicia realizzata interamente a mano in merletto “puntino ad ago” lavorazione unica al mondo tramandata ancora da donne di Latronico (paese alle pendici del Pollino) ultime custodi di questo antico savoir faire che fanno capo all’associazione “Il Tassello” che grazie alla sua presidente dott.ssa Felicetta Gesualdi ne custodisce, preserva e diffonde la tradizione del manufatto. Infine il mantello è realizzato in broccato di seta con inserti di rose, fiore di tradizione Mariana, a sbalzo in lamina d’oro e d’argento.

L’abito, intitolato “Vestita di Sole”, è un omaggio unico alla Madonna, considerata la “donna più importante” per la comunità di Matera.

Per Michele Miglionico, questo progetto rappresenta un momento di grande significato personale e professionale, poiché la realizzazione di un abito per la Madonna di Matera costituisce una testimonianza della sua dedizione alla moda sacra e della sua profonda sensibilità artistica.