5 gennaio | INGRESSO GRATUITO | PARCO DI SELINUNTE

Prima domenica del mese tra visite, videomapping e archeobike

Sade Mangiaracina e Luca Aquino: nuove sonorità e incursioni jazz

SELINUNTE. Un’intera giornata al Parco archeologico di Selinunte approfittando dell’ingresso gratuito nella prima domenica del mese (5 gennaio, dalle 9 alle 17): per scoprire i templi protagonisti della Collina orientale, l’acropoli fortificata affacciata sul mare, il paesaggio mediterraneo su 270 ettari, per il più esteso sito archeologico d’Europa. Ma sarà anche un’occasione ghiotta per ascoltare incursioni autorizzate nel nuovo album Prayers di Sade Mangiaracina, che è ormai di casa al Parco visto che è l’anima felice del grande evento che unisce musica e impegno: parliamo di A nome loro: musiche e voci per le vittime di mafia, di cui presto sarà annunciata la data 2025. Nel frattempo, l’estrema versatilità e l’energia della giovane pianista e compositrice, non riescono a restare imbrigliate nei generi: il nuovo album Prayers (pubblicato dall’etichetta Tuk Music di Paolo Fresu) è segnato dalla voglia di esplorare, tentare nuove strade, interrogarsi continuamente sul proprio posto nel mondo. Sade Mangiaracina divide con il trombettista e flicornista jazz Luca Aquino la passione per la sperimentazione sonora: sarà un piacere ascoltarli insieme, domenica alle 18.30 al Baglio Florio del Parco di Selinunte. I biglietti per il concerto (12 euro con la navetta) sono già disponibili su www.coopculture.it.

DOMENICA GRATUITA AL PARCO. Si potrà partecipare alle 10.30 alla visita didattica guidata di CoopCulture fino alla collina orientale per scoprire sia le vicende storiche dello sviluppo della città, che i segreti della costruzione dei maestosi templi di Selinunte: vere e proprie dimore eterne, innalzate dai greci per gli Dei, circa due millenni fa. Templi che, tra l’altro, possedevano colori caldi e sontuosi, come racconta un bellissimo videomapping su questa inattesa policromia, partendo anche dal mito del Ratto di Europa, proiettato sull’𝐚𝐧𝐚𝐬𝐭𝐢𝐥𝐨𝐬𝐢 𝐝𝐞𝐥 𝐓𝐞𝐦𝐩𝐢𝐨 𝐘. Lo troverete al Museo Baglio Florio, compreso nel percorso di visita. Poi, con le navette si raggiungerà la superba Acropoli. Per chi invece preferisce prendersi il proprio tempo e scoprire l’intero sito archeologico, ci sono sempre a disposizione le bici da noleggiare (dalle 9 in poi) per visitare Selinunte seguendo i percorsi indicati. O partecipare ad un vero archeobike (sia alle 9 che alle 12.30).