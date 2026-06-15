Iran-Usa, raggiunto accordo di pace. Trump: “Hormuz riapre senza pedaggio”

L’annuncio del premier del Pakistan Sharif: “Cessazione immediata e permanente delle operazioni militari, anche in Libano”

Iran-Usa, raggiunto accordo di pace. Trump:

15 giugno 2026 | 00.01

Redazione Adnkronos

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Iran e Usa hanno raggiunto l’accordo per lo stop alla guerra. L’annuncio da parte del Pakistan arriva al termine di una giornata cruciale per Teheran e Washington segnata da un’escalation di tensione in Medio Oriente dopo che Israele ha lanciato un nuovo attacco in Libano, a Beirut, motivando l’azione come una risposta ai raid di Hezbollah. A stretto giro la reazione di Teheran che aveva minacciato una risposta “imminente”.

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L’annuncio del Pakistan

“A seguito di intensi colloqui, siamo lieti di annunciare che l’Accordo di Pace tra gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran è stato RAGGIUNTO. Entrambe le parti hanno dichiarato la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, inclusi quelli in Libano. La cerimonia ufficiale di firma avrà luogo venerdì 19 giugno in Svizzera”, ha reso noto su X il premier pachistano Shehbaz Sharif.

“Vorremmo ringraziare gli Stati Uniti d’America e la Repubblica Islamica dell’Iran per il loro impegno nel trovare una soluzione diplomatica al conflitto – ha aggiunto Sharif – Vorremmo inoltre esprimere il nostro sincero apprezzamento ai nostri fratelli in questo sforzo di mediazione, la grande leadership dello Stato del Qatar, per il loro supporto nel raggiungimento di questo accordo. Vorrei inoltre ringraziare in modo particolare la leadership visionaria del Regno dell’Arabia Saudita e della Repubblica di Turchia per i loro immensi contributi in tal senso. Con l’accordo ora in vigore, i mediatori faciliteranno una serie di incontri questa settimana. Queste discussioni preliminari all’implementazione porranno le basi per i colloqui tecnici e la cerimonia ufficiale di firma”.

Le parole di Trump

Il presidente Usa Donald Trump ha confermato l’intesa raggiunta con Teheran . “L’accordo con la Repubblica Islamica dell’Iran è ora completo. Congratulazioni a tutti! – ha scritto Trump su Truth – Con la presente autorizzo pienamente l’apertura senza pedaggio dello Stretto di Hormuz e, contestualmente, autorizzo l’immediata rimozione del blocco navale degli Stati Uniti. Navi del mondo, accendete i motori.