Mattarella e Pirc Musar inaugurano la Prima Capitale europea della cultura transfrontaliera

Nova Gorica – Gorizia, inaugurata dai Presidenti Mattarella e Pirc Musar la Prima Capitale europea della cultura transfrontaliera

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e la Presidente della Repubblica di Slovenia, Nataša Pirc Musar, hanno partecipato all’inaugurazione di Nova Gorica – Gorizia “Prima Capitale europea della cultura transfrontaliera Go! 2025”. La cerimonia si è svolta in piazza Transalpina, situata al confine tra Nova Gorica, in Slovenia, e Gorizia, in Italia.

Alla cerimonia sono intervenuti il Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, Massimiliano Fedriga, e il vice Primo Ministro e Ministro per le Comunità Slovene Autoctone, Matej Arčon; i Ministri della Cultura Asta Vrečko, per la Slovenia, e Alessandro Giuli, per l’Italia; Marta Kos, Commissaria europea per l’allargamento, Glenn Micallef, Commissario europeo alla cultura. Successivamente, è stato consegnato il Premio Melina Mercouri a Mija Lorbek, Direttrice dell’ente GO! 2025.

Presenti anche il Sindaco di Gorizia, Rodolfo Ziberna, e il Sindaco di Nova Gorica, Samo Turel.

Al termine, i due Capi di Stato hanno raggiunto il Municipio di Nova Gorica, dove hanno visitato la mostra fotografica: “L’incontro fra due fiumi e due valli”.

Al suo arrivo in mattinata, il Presidente Mattarella era stato accolto dalla Presidente Pirc Musar a Villa Vipolže. Durante l’incontro Mattarella ha consegnato alla Presidente della Slovenia, l’onorificenza dell’OMRI di Cavaliere di Gran Croce decorato di Gran Cordone.

Nova Gorica/Gorizia, 08/02/2025 (II mandato)