Guerra Russia-Ucraina news del 17.02.2025

Summit in formato ‘ridotto’ all’Eliseo, l’Europa corre ai ripari dopo la mossa di Trump. Da Meloni e von der Leyen, chi c’è e l’irritazione di chi è rimasto fuori dagli undici convocati.

Il vertice ristretto, l’Europa prova a reagire

Il formato del summit – iniziato poco dopo le 17 – è significativo, perché la convocazione di un Consiglio Europeo informale, a 27, avrebbe comportato il serio rischio di un fallimento, visto che i leader si esprimono per consenso.

E tra i 27 il consenso, davanti all’offensiva diplomatica che arriva da Washington, non c’è: l’ungherese Viktor Orban non ha mai nascosto il proprio disaccordo nei confronti della linea adottata dai suoi colleghi sulla guerra in Ucraina. E oggi Orban non è più solo, dato che in Slovacchia governa Robert Fico, anch’egli su posizioni diverse dal mainstream Ue per quanto concerne i rapporti con il Cremlino.

Guerra in Ucraina: riunione d’urgenza ancora in corso all’Eliseo; Olaf Scholz si dice contrario a una “pace di diktat imposta a Kiev”

Gli Stati Uniti hanno programmato un incontro con una delegazione russa a Riad martedì. Secondo il Dipartimento di Stato americano, questo non è l’inizio di “negoziati” sull’Ucraina, ma un seguito alla conversazione telefonica tra Donald Trump e Vladimir Putin.

L’inviato speciale di Donald Trump per l’Ucraina assicura che gli Stati Uniti non imporranno un accordo di pace all’Ucraina

L’inviato speciale di Donald Trump per l’Ucraina, Keith Kellogg, ha assicurato lunedì a Bruxelles che gli Stati Uniti non imporranno a Kiev un accordo per porre fine alla guerra. Il signor Kellogg, che lunedì visiterà la sede della NATO a Bruxelles, è atteso in Ucraina mercoledì per una visita di tre giorni durante la quale incontrerà Volodymyr Zelensky.

Il viaggio avviene mentre martedì gli Stati Uniti e la Russia si incontreranno a Riad per il loro primo incontro ad alto livello dopo l’invasione russa dell’Ucraina, avvenuta il 24 febbraio 2022, in assenza di funzionari europei. Secondo l’ex militare statunitense, spetterà al presidente ucraino decidere se accettare o meno l’accordo che potrebbe scaturire da questi colloqui.

“La decisione degli ucraini è una decisione ucraina “, ha detto ai giornalisti dopo l’incontro con i rappresentanti dei paesi membri della NATO. “Zelensky è il leader eletto di una nazione sovrana e queste decisioni sono sue e nessuno le imporrà a un leader eletto di una nazione sovrana “, ha insistito.

Il signor Kellogg ha confermato che non è prevista la partecipazione europea ai negoziati, ma ha assicurato che ne verrà informata. “Non credo che sia ragionevole o fattibile riunire tutti attorno allo stesso tavolo “, ha affermato. Ha anche sottolineato che “tutto” era sul tavolo delle trattative, dopo che la scorsa settimana il Segretario alla Difesa degli Stati Uniti aveva gettato un brivido a Bruxelles dicendo che l’adesione dell’Ucraina alla NATO era “irrealistica” , così come il ritorno del Paese ai suoi confini precedenti al 2014, che all’epoca includevano la Crimea, nel frattempo annessa da Mosca.

Non è impossibile che la questione dell’architettura di sicurezza globale in Europa, tema richiesto da Mosca, faccia parte dei negoziati tra Stati Uniti e Russia, ha aggiunto. “Non mi sorprenderebbe se emergessero questioni globali “, ha affermato, riferendosi ai tentativi di indebolire il legame tra la Russia da una parte e l’Iran, la Cina o la Corea del Nord dall’altra.