Papa, notte serena al Gemelli: “Si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”

“La notte” di Francesco al Gemelli “è trascorsa serena, il Papa si è alzato e ha fatto colazione in poltrona”. Lo fa sapere il Vaticano in un aggiornamento sul Pontefice che ieri pomeriggio per venti minuti ha ricevuto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni.

Ieri sera nel bollettino serale, il Vaticano parlava di un “lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori”. Bergoglio sta curando una polmonite bilaterale.

“Lieve miglioramento” oggi, 19 febbraio, delle condizioni di Papa Francesco, ricoverato da sei giorni al Gemelli per una polmonite bilaterale. “Gli esami del sangue, valutati dallo staff medico, dimostrano un lieve miglioramento, in particolare degli indici infiammatori” informa la Santa Sede. “Dopo aver fatto colazione ha letto alcuni quotidiani quindi si è dedicato alle attività lavorative con i suoi più stretti collaboratori. Nel pomeriggio ha ricevuto in visita il presidente del Consiglio Giorgia Meloni, con la quale si è trattenuto in forma privata per 20 minuti”, a quanto si apprende, dalle 15.10 alle 15.30.