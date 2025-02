Siena. Arrestata donna trovata in possesso di oltre 1 kg di cocaina.

Siena. Arrestata dalla Polizia di Stato una donna di 36 anni residente nella Val D’Elsa senese trovata in possesso di oltre 1 kg di cocaina.

La droga era nascosta nel suo ufficio in provincia di Firenze.

La Polizia di Stato di Siena ha arrestato una donna di 36 anni di origini albanesi, residente nella Val D’Elsa senese, trovata in possesso di oltre 1 kg di cocaina, nascosta nel suo ufficio in provincia di Firenze.

Nel pomeriggio di mercoledì 19 febbraio, nel corso di un’operazione di polizia giudiziaria finalizzata alla prevenzione e repressione degli illeciti in materia di sostanze stupefacenti effettuato dai poliziotti della Squadra Mobile della Questura di Siena nel territorio della Val d’Elsa – zona a nord della provincia senese particolarmente “attenzionata” dagli investigatori –hanno visto la donna, già conosciuta per le assidue frequentazioni di persone con precedenti penali e di polizia anche specifici, e hanno deciso di osservarla negli spostamenti, pedinarla, e perquisirne poi l’abitazione, nello stesso territorio, alla ricerca di droga.

A seguito della perquisizione a casa, sebbene lo stupefacente non sia stato trovato, all’interno della camera da letto gli agenti hanno scoperto oltre 16.000 euro in contanti e, in cucina, una macchinetta per il sottovuoto e il tipico materiale da confezionamento delle dosi.

Tutto ciò ha rafforzato il loro convincimento che la 36enne nascondesse la droga da qualche altra parte.

Grazie all’osservazione e al pedinamento svolti nelle ore precedenti, gli agenti della mobile hanno quindi avuto un’intuizione decidendo di estendere la perquisizione al luogo di lavoro della donna, un’azienda in provincia di Firenze, proprio al confine con la Val d’Elsa senese.

L’intuizione avuta si è rivelata esatta: all’interno della cassettiera della sua scrivania hanno infatti trovato uno zaino con all’interno circa 1 kilo e 2 etti di cocaina, suddivisa in varie porzioni, sei sottovuoto di 15 gr. e tre più grandi di 100, 300 e 700 grammi, oltre ad un bilancino di precisione.

A quel punto, considerato l’ingente quantitativo di cocaina rinvenuto, gli uomini della Squadra Mobile hanno arrestato la donna per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti, portandola, su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura di Firenze, al carcere di Sollicciano (FI).

Le risultanze delle attività eseguite e degli elementi probatori acquisiti saranno vagliate dal Giudice preposto precisando che, per il principio d’innocenza che vige nel nostro ordinamento, la responsabilità della persona sottoposta ad indagine sarà definitivamente accertata solo ove intervenga sentenza irrevocabile di condanna.