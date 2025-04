Medioriente. Sce Campidoglio: “Depositata mozione per spegnere luci Colosseo in segno di lutto per vittime conflitto e cessate il fuoco”

Roma, 1 aprile 2025 – “Di fronte alle atrocità di una guerra che non cessa e alle migliaia di vittime innocenti tra cui bambine e bambini, anziani e disabili, non possiamo stare a guardare, dobbiamo spegnere le luci per accendere le coscienze. Per raccogliere e dare voce alle sofferenze seguite all’attacco terroristico di Hamas su Israele dell’ottobre 2023, che condanniamo fermamente, e all’occupazione israeliana della striscia di Gaza con uno dei più gravi genocidi della storia per la popolazione palestinese, abbiamo depositato una mozione per chiedere al sindaco di Roma di ‘vestire in segno di lutto’ il Colosseo, dando disposizione di tenere spenta l’illuminazione del monumento più importante della Capitale per un’ora e al contempo farsi portavoce presso il governo centrale di un cessate il fuoco immediato e dell’apertura di corridoi umanitari sicuri per il trasporto di beni di prima necessità e medicinali alla popolazione civile palestinese costretta a vivere in condizioni inaccettabili. Sempre per dare il nostro sostegno alla pace, comunichiamo la nostra adesione alla manifestazione organizzata da Anpi e Cgil che si svolgerà in piazza del Campidoglio domani alle 18.30”.

Così in una nota Alessandro Luparelli e Michela Cicculli, consiglieri capitolini di Sinistra civica ecologista.