Palermo: ” PrimaVera Contemporanea 2025″

PALERMO | Cantieri culturali alla Zisa | 7 marzo > 29 maggio

Venerdì 11 aprile | SIO e Thollem McDonas (pianoforte)

Sabato 12 aprile | Maria Merlino (sax) Thollem McDonas (pianoforte)

Due concerti che segnano il ritorno a Palermo del grande pianista e improvvisatore californiano Thollem McDonas : venerdì 11 aprile per PrimaVera Contemporanea di Curva Minore alla Sala Perriera dei Cantieri, presenterà con la SIO (Sicilian Improviser Orchestra) fondata da Lelio Giannetto, il nuovo album ” Live in Bologna at Angelica SIO ” . Sabato, invece prima nazionale per “Rivelarsi”, progetto costruito da Thollem McDonas con la sassofonista messinese Maria Merlino.

PALERMO. Una sperimentazione privata di limiti e schemi, un viaggio sonoro che nasce dalla voglia di suonare insieme ma anche di ritrovarsi; e il ritorno a Palermo di un grandissimo musicista, il pianista californiano Thollem McDonas , amico affezionato di Curva Minore e di Lelio Giannetto che ha seguito in tanti progetti: come la nascita della SIO , la Sicilian Improvisers Orchestra , formazione nata da musicisti attivi in ambiti diversi, ma accomunati dalla grande voglia di suonare e sperimentare insieme. E oggi che Lelio non c’è più, ecco Thollem tornare a Palermo per un progetto a lui dedicato. Per il prossimo concerto della rassegna PrimaVera Contemporanea , venerdì prossimo (11 aprile) alle 21.15 in Sala Perriera ai Cantieri culturali alla Zisa ( via Paolo Gili 4 , a Palermo) la SIO e Thollem McDonas presenteranno in concerto il nuovo album Live in Bologna at Angelica , registrato proprio in terra emiliana nei mesi scorsi. Sul palco della SIO per questo concerto: Giuseppe Guarrella ( contrabbasso), Domenico Sabella (batteria), Simone Sfameli ( elettronica), Giuseppe Greco (chitarra acustica), Eva Geraci , Benedetto Basile (flauti), Dario Compagna, Giuseppe Viola (clarinetto), Marcello Cinà (sax), Alessandra Pipitone ( pianoforte).

Il giorno successivo, sabato 12 aprile alle 21,15 sempre ai Cantieri, prima nazionale per “ Rivelarsi ” un dialogo intimo e travolgente tra sax e pianoforte costruito da Thollem McDonas con la sassofonista messinese Maria Merlino, tra le figure più innovative e apprezzate nel panorama jazz italiano e internazionale . Un progetto discografico (per l’etichetta Setola di Maiale) che rappresenta un punto d’incontro tra due visioni musicali diverse e complementari: da un lato, l’approccio innovativo e viscerale della sassofonista siciliana Maria Merlino; dall’altro, la straordinaria versatilità e profondità creativa del pianista e improvvisatore americano Thollem McDonas. Cosa significa davvero rivelarsi? È un gesto di condivisione, un’apertura verso l’altro che richiede coraggio e sincerità. Questo è il cuore pulsante del disco: un dialogo musicale che riflette la volontà di essere autentici, senza filtri, attraverso un intreccio di suoni che celebrano la diversità e l’unicità di ciascun individuo. Biglietto: 10/7 euro.

Maria Merlino, nata a Messina nel 1985, unisce un approccio sperimentale a una tecnica impeccabile e un’espressività travolgente. Ha collaborato con Anthony Braxton, Karl Berger, Avreeayl Ra, figlio di Sun Ra, Dave Burrel e ICP orchestra.

Thollem McDonas , pianista, tastierista e compositore originario della Bay Area di San Francisco, è un musicista poliedrico che ha dedicato la sua vita all’improvvisazione e alla collaborazione interdisciplinare. Con oltre 3.000 concerti in Nord America ed Europa e più di 100 album pubblicati, è una figura di spicco nel mondo del free jazz, della musica post-classica e dell’elettronica sperimentale. Ha suonato con William Parker, Pauline Oliveros e Nels Cline.

Prossimi appuntamenti . Un appuntamento particolare quello previsto per la mattina di giovedì 17 aprile al Teatro Massimo : “Il cerchio tagliato dei suoni” è un progetto speciale per 4 flauti solisti, cento flauti migranti e coinvolge i ragazzi di diverse scuole e gli studenti del Conservatorio. Solisti: Gianni Trovalusci, Alessandra Rombolà, Alessandro Lo Giudice, Eva Geraci.

PRIMA/VERA CONTEMPORANEA 2025

PROGRAMMA | Sala Perriera – Cantieri Culturali alla Zisa – via Paolo Gili 4 | PALERMO

11 aprile 21.15 | SIO – SICILIAN IMPROVISERS ORCHESTRA & THOLLEM MCDONAS

concerto LIVE A BOLOGNA PRESSO ANGELICA SIO

Thollem McDonas pianoforte

Giuseppe Guarrella contrabbasso – Domenico Sabella batteria – Simone Sfameli elettronica – Giuseppe Greco chitarra acustica- Eva Geraci flauti – Benedetto Basile flauti – Dario Compagna clarinetto, clarinetto basso – Giuseppe Viola clarinetto, sax soprano – Marcello Cinà sax alto, sax soprano – Alessandra Pipitone pianoforte

12 aprile ore 21.15 | duo McDonas/Merlino

concerto RIVELARSI

Pianoforte Thollem McDonas – Maria Merlino sassofono

17 aprile ore 11.30 – TEATRO MASSIMO

IL CERCHIO TAGLIATO DEI SUONI

progetto speciale per 4 flauti solisti, cento flauti migranti

Solisti: Gianni Trovalusci, Alessandra Rombolà, Alessandro Lo Giudice, Eva Geraci

In collaborazione con Conservatorio Scarlatti di Palermo e Conservatorio Scontrino di Trapani

Liceo Musicale Regina Margherita e le scuole medie a indirizzo musicale – IC Antonio Pecoraro – IC Piersanti Mattarella – IC Leonardo da Vinci – IC Publio Virgilio Marone – IC Giuseppe Verdi – IC Vittorio Emanuele Orlando – IC Cruillas – IC Politeama – IC Don Lorenzo Milani – IC Tisia D’Imera – Termini Imerese – IC Convitto Nazionale Giovanni Falcone

7 maggio ore 21.15| duo BAN/MANERI

video-concerto DANZA TRANSILVANICA

Lucian Ban pianoforte – Mat Maneri violino viola

8 maggio ore 21.15 | Marco Colonna

concerto SOLO

Marco Colonna clarinetto

ore 22 | CANTO TRIO (debutto)

Lucian Ban pianoforte – Mat Maneri violino viola – Marco Colonna clarinetto

9 maggio ore 21.15 | duo BAN/MANERI & SIO ospite speciale MARCO COLONNA

concerto ECHI NOMADI (progetto speciale)

Lucian Ban pianoforte – Mat Maneri violino, viola – Marco Colonna clarinetto

Giuseppe Guarrella contrabbasso – Domenico Sabella batteria – Simone Sfameli elettronica – Giuseppe Greco chitarra acustica – Eva Geraci flauti – Benedetto Basile flauti – Dario Compagna clarinetto, clarinetto basso – Giuseppe Viola clarinetto, sax soprano – Marcello Cinà sax alto, sax soprano – Alessandra Pipitone pianoforte

22 MAGGIO ore 21.15 |duo ARIA

Concerto ARIA

Pietro Elia Barcellona contrabbasso – Carlo Sampaolesi fisarmonica

29 maggio ore 21.15 |duo MIRONE/MANERA

concerto-spettacolo PAKKIONE

Valerio Mirone guzheng, voce e strumenti elettroacustici, pupazzi

Eloisa Manera violino, voce ed elettronica

