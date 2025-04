Sport, presentata in Campidoglio la nuova stagione del Nettuno Baseball 1945

A fare gli onori di casa la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli

Roma, 8 aprile 2025 – Parte dall’Aula Giulio Cesare in Campidoglio la nuova stagione agonistica di A1 del Nettuno Baseball 1945, una delle squadre più storiche e vincenti del panorama italiano ed europeo. Sono stati presentati lo staff dirigenziale e tecnico e il roster che scenderà in campo sabato prossimo nella trasferta di Macerata per la prima di campionato. Ufficializzata anche la formazione femminile di Softball.

A fare gli onori di casa la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli e della consigliera Valeria Baglio.

“E’ stato un piacere ospitare la presentazione ufficiale della squadra del Nettuno Baseball 1945, una delle realtà più prestigiose del panorama sportivo nazionale ed europeo che porta lustro all’intero territorio romano e regionale. Un club che ha contribuito in maniera significativa alla crescita e alla diffusione di questo sport, con risultati di altissimo livello, frutto di impegno e professionalità. L’augurio è che possano essere raggiunti successi sempre maggiori”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Il nostro obiettivo è preservare la storia di questa gloriosa società sportiva, cercando di scrivere altre pagine importanti. Il nostro sforzo è portare il Nettuno 1945 ai vertici della classifica di serie A proseguendo il progetto iniziato due anni fa. Sabato, nella prima di campionato, schiereremo in campo la squadra più giovane di questo campionato, frutto di lavoro e lungimiranza”, dichiara il presidente del Nettuno Baseball 1945 Massimiliano Zazza.

“Ringraziamo la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli per aver concesso l’Aula Giulio Cesare, un luogo così importante e prestigioso, per la presentazione della squadra che si appresta alla nuova stagione. Stiamo lavorando per consolidare la struttura societaria, puntando sulla formazione dei giovani e sul supporto dei tifosi, per tornare ai vertici del campionato italiano e competere a livello europeo, rappresentando al meglio Roma, Nettuno e tutto il territorio romano”, le parole del dirigente Francesco Broccardo.