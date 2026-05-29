Colacem: inaugurata la mostra “Materiale & Immaginario – Simbiosi”

Grande partecipazione per il progetto che permette a scuola, territorio e industria di dialogare

Perugia, 29 maggio 2026 – Si è svolta questa mattina, presso la Sala del Consiglio Provinciale di Perugia, l’inaugurazione della seconda edizione di Materiale & Immaginario, il progetto educativo e culturale promosso da Colacem che coinvolge i licei artistici della provincia di Perugia.

L’edizione 2025–2026, dedicata al tema Simbiosi – forme di un equilibrio naturale, ha confermato la capacità dell’iniziativa di aprire uno spazio di confronto tra industria, scuola e territorio, ponendo al centro il rapporto tra materia, ambiente e nuove generazioni.

L’incontro inaugurale ha registrato una partecipazione ampia e attenta di pubblico, con gli interventi del Direttore Generale Colacem, del Presidente della Provincia di Perugia Massimiliano Presciutti, dei sindaci e dei rappresentanti dei Comuni coinvolti, insieme ai dirigenti scolastici dei licei artistici della provincia.

Cuore dell’evento sono stati i contributi degli studenti e dei docenti, protagonisti del progetto, che hanno raccontato il percorso svolto nel corso dell’anno: un’esperienza che li ha portati a confrontarsi direttamente con il materiale cemento-calcestruzzo, esplorandone le caratteristiche e le potenzialità espressive attraverso attività didattiche, visite in stabilimento e momenti di sperimentazione progettuale.

Attraverso il tema della simbiosi, gli studenti hanno interpretato il cemento non come elemento in opposizione alla natura, ma come possibile punto di connessione tra spazio costruito e sistemi naturali, lavorando su concetti come equilibrio, interdipendenza e relazione tra uomo e ambiente.

“Materiale & Immaginario” si conferma così un progetto che supera la dimensione strettamente tecnica del materiale per restituirne una lettura culturale e contemporanea, in cui il cemento diventa linguaggio e strumento di riflessione, capace di mettere in dialogo conoscenze scientifiche e sensibilità artistiche.

La mostra delle opere realizzate dagli studenti è visitabile dal 29 maggio al 7 giugno presso lo Spazio CERP – Centro Espositivo Rocca Paolina di Perugia, come esito di un percorso condiviso che mette al centro il processo educativo, il lavoro collettivo e la capacità delle nuove generazioni di immaginare nuovi significati per un materiale simbolo delle città contemporanee.