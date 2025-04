Campidoglio, presentata la quarta edizione del Moscerine Film Festival

Celli-Angelucci: “Investire nella cultura e nell’educazione dei giovani per costruire futuro migliore”

Roma, 10 aprile 2025 – È stata presentata questa mattina in Campidoglio la quarta edizione di ‘Moscerine Film Festival’, festival di cortometraggi dedicato ai bambini fino a 12 anni, in calendario dal 5 all’11 maggio negli spazi del Nuovo Cinema Aquila e del Cinema Broadway.

All’incontro hanno partecipato la presidente dell’Assemblea Capitolina Svetlana Celli e il consigliere capitolino Mariano Angelucci.

“Il Moscerine Film Festival ci ricorda quanto investire nella cultura e nell’educazione delle nuove generazioni significhi costruire le basi per un futuro migliore e più solidale. Celebra la creatività e il talento di tanti giovani registi in erba, dando voce ai loro sogni e alle loro idee. Tra le novità di questa edizione, l’introduzione di traduzioni in LIS, a conferma di un impegno concreto verso una comunicazione realmente accessibile a tutti”, afferma la presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli.

“Il festival è un’occasione preziosa per tanti ragazzi di esprimersi liberamente e di ispirare altri coetanei a crescere e a inseguire le proprie passioni. Rappresenta una delle più significative esperienze di cinema partecipato per bambini, in grado di coniugare intrattenimento, formazione e inclusione in un percorso che valorizza i più piccoli come protagonisti attivi del nostro presente e del futuro”, dichiara il consigliere capitolino Mariano Angelucci.

“Un ringraziamento speciale va all’associazione culturale Le Moscerine, promotrice e organizzatrice di un’iniziativa di così alto valore sociale e culturale”, concludono Celli e Angelucci.