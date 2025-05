Teatro Massimo di Palermo in scena “ ANNA ”,

Contro la violenza di genere e la dipendenza dalle droghe

tornerà in scena al Teatro Massimo di Palermo

“ ANNA ”,I

\

il balletto con le coreografie di Vincenzo Veneruso

e le musiche di Paolo Buonvino

Palermo, 2 maggio 2025 . Torna in scena il 6 maggio alle 18:30 al Teatro Massimo di Palermo , “ Anna ”, la creazione di danza contemporanea per il Corpo di ballo del Teatro , diretto da Jean-Sébastien Colau , firmata dal coreografo Vincenzo Veneruso con le intense musiche di Paolo Buonvino che dirige l’ Orchestra . Il balletto narrativo trae ispirazione da una storia vera, eco di innumerevoli vicende silenziose che svelano le contraddizioni della società contemporanea. Storie di dipendenza dalle droghe e abusi fisici e psicologici che le donne affrontano spesso in solitudine.

” Non passa giorno che le cronache non rivelino storie inaudite di violenza perpetrata ai danni di donne, colpite da compagni, mariti, genitori o persino sconosciuti – dice il coreografo Vincenzo Veneruso – mi sono liberamente ispirato a una storia realmente accaduta per immaginare questa coreografia come una sorta di risarcimento al dolore e alla solitudine della persona che lo ha subìto. Mi piacerebbe che, attraverso il potere comunicativo della danza, senza bisogno di parole o grida, questo spettacolo lasciasse un segno indelebile nella coscienza e nell’anima di ogni spettatore ”.

A dare forma alla narrazione è il Corpo di Ballo del Teatro Massimo e due coppie di solisti che si alternano nei due ruoli principali di Anna e Luca: Francesca Bellone e Alessandro Casà , e Yuriko Nishihara e Andrea Mocciardini . Negli altri ruoli Alessandro Cascioli ed Emilio Barone ( il fratello di Anna ), Lucia Ermetto e Francesca Davoli ( la madre ), Diego Millesimo e Diego Mulone ( il padre ). Completano il cast, alternandosi nelle recitare: Annalisa Bardo, Marcello Carini, Vincenzo Carpino, Michaela Colino, Noemi Ferrante, Daniela Filangeri, Simona Filippone, Romina Leone, Gianluca Mascia, Sabrina Montanaro, Michele Morelli, Martina Pasinotti, Riccardo Riccio , Giovanni Traetto, Jessica Tranchina , Dennis Vizzini.

Le v oci sono di Stefania Maria Carlotta, Fabiola Galati, Chiara Perez e Alessandra Urrata. I c ostumi sono firmati da Cecile Flamand, la scenografia da Chiara Pisani, le luci da Maureen Sizun Vom Dorp, il video di Claudio Antonio Di Domenico.

Uno dei p unt i di forza dello spettacolo è la partitura musicale, un’antologia delle più belle colonne sonore cinematografiche composte dal maestro siciliano Paolo Buonvino ( L’ultimo bacio , N, Io e Napoleone , A casa tutti bene , I Viceré , Padre Pio , I Medici , Caos calmo ) , che dirige l’ Orchestra del Teatro Massimo e che recentemente ha firmato le musiche della serie Netflix “ Il Gattopardo ”. Musicista e autore di musica per il cinema, la tv e il teatro, Buonvino , ha collaborato tra gli altri con Franco Battiato, Carmen Consoli, Elisa, Fiorella Mannoia, Negramaro, Jovanotti, Skin e Andrea Bocelli. Premiato nel corso della sua carriera con il David di Donatello come miglior musicista, e con il Nastro d’argento per la migliore colonna sonora.

Alla prova generale riservata dello spettacolo, assisteranno le operatrici e le assistite del Centro per la cura delle relazioni violente dell’ ASP di Palermo e del Centro Antiviolenza Lia Pipitone di Palermo.

Sinossi . Palermo. Anna e Luca vivono insieme da quattro anni anche se la loro relazione va avanti da tempo. Quando decidono di sposarsi Anna è felice e ignora che Luca sia tossicodipendente. Lo scoprirà nel più amaro dei modi subendo da Luca violenze di ogni tipo. Nonostante ciò gli resterà ostinatamente accanto ad un costo altissimo. Alla fine riuscirà a staccarsi ma perderà la voglia di vivere. Ci vorrà tempo, ma Anna, che ha lottato con tutte le sue forze per Luca, troverà la forza di combattere anche per se stessa.

Replica fino all’8 maggio . Calendario: 6 maggio ore 18:30 (Turno B); 7 maggio ore 18:30 (Turno C); 8 maggio ore 16:30 (Turno Scuola); 8 maggio ore 21:30 (Turno F).