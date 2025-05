Cento: Festival Premio letteratura Ragazzi

Dal 6 al 10 maggio 2025

Arriva puntuale anche quest’anno, il FESTIVAL DEL PREMIO LETTERATURA RAGAZZI 46° edizione – ideato, organizzato, promosso e sostenuto dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento in collaborazione con la Regione Emilia-Romagna, il Comune di Cento, IBBY e CEPEL – che si terrà dal 6 al 10 maggio 2025 a Cento (FE).

Noto come il più longevo e ininterrotto tra i premi letterari italiani, anche per questa edizione il PLR ha in serbo un calendario di 5 giorni ricco di eventi dedicati ad un pubblico di ogni età, con spettacoli e incontri con ospiti illustri che animeranno il centro storico della città, facendo confluire a Cento tantissimi ragazzi. Si susseguiranno: Lectio Magistralis, incontri con importanti e noti ospiti, firmacopie con autori di libri, spettacoli, laboratori per ragazzi, gruppi di lettura, proiezioni di film, mostre, letture per bambini, e tanto altro.

Durante la conferenza stampa, Raffaella Cavicchi, Presidente Fondazione Cassa di Risparmio di Cento, ha affermato: “Il Premio Letteratura Ragazzi rappresenta il fiore all’occhiello della Fondazione Cassa di Risparmio di Cento –– il sostegno e la promozione della lettura tra i più giovani sono tra le priorità del Consiglio di Amministrazione. Crediamo molto nel valore aggiunto della continuità di un Premio tanto importante come questo, e ci impegneremo per non deludere le migliaia di ragazzi che ogni anno leggono i libri finalisti. Vogliamo dare la possibilità a sempre più ragazzi di incontrare libri di buona qualità, come compagni quotidiani, per farli innamorare della lettura.”

Elena Melloni, Coordinatrice del Premio Letteratura Ragazzi, ha inoltre sottolineato: “Un’edizione importante che conferma la vocazione internazionale del nostro premio, ma allo stesso tempo felici di avere due autori italiani in finale: Flavio Soriga e Simona Baldelli. Per la prima volta nei libri finalisti compaiono temi di grande attualità come il cambiamento climatico e il matrimonio tra persone dello stesso sesso. Gli altri temi trattati vanno da esperienze di bullismo alla scoperta del coraggio di essere unici e diversi, all’amore; dall’amicizia tra una bambina e una signora anziana al viaggio, l’empatia verso gli animali, la storia riscoperta attraverso la memoria, la malattia e la morte. Un esercito di 14.000 ragazzi sta leggendo i libri finalisti, e saranno loro a decretare la classifica finale. Questo succede solo al Premio Letteratura Ragazzi di Cento.”

Il Premio Letteratura Ragazzi di Cento vanta una Giuria Popolare di oltre 14.000 ragazzi delle scuole di tutta Italia, da Palermo a Bolzano, con alcune classi di scuole italiane estere. Cinque giorni per rinnovare la gioia della lettura, trovare nuove motivazioni, confrontarsi con autori di fama internazionale, aprire lo sguardo e la mente verso un mondo ricco di stimoli culturali e ludici. Un coinvolgimento di ragazzi, insegnanti e famiglie, in uno scambio di idee, progetti e crescita personale.

Nel corso della conferenza stampa sono stati presentati il format del Premio e le anticipazioni sul ricco e originale programma del Festival. Inoltre, sono stati annunciati il vincitore del Premio Narrativa Illustrata, i 3 finalisti del XXI Concorso per Illustratori del PLR e i 15 illustratori selezionati per la mostra degli Illustratori.

Davide Bonazzi, Presidente del XXI Concorso per Illustratori del PLR, ha commentato: “La qualità delle opere in concorso era molto alta e la selezione finale ha premiato quelle che si sono distinte per originalità e freschezza del linguaggio, cercando di dare conto della grande varietà degli stili presenti. Poter scegliere tra tanta bellezza è stata un’esperienza stimolante e gratificante.”

GLI EVENTI

Il 2025 rappresenta un anno particolare, è STRATOPICO!

Lo avete già intuito, stiamo parlando di GERONIMO STILTON, che proprio a maggio di quest’anno festeggia 25 anni di grandi successi (Piemme editore). Un’eccellenza italiana con numeri da record che ha raccolto l’amore di milioni di ragazzi in tutto il mondo, grazie alle sue avventure al contempo buffe, intelligenti, spiritose, istruttive, divertenti. Il celebre topo giornalista arriverà a Cento direttamente da Topazia, la capitale dell’Isola dei topi. Insieme a Tea, sarà infatti protagonista in questa edizione del FESTIVAL con l’apertura ufficiale dedicata ai ragazzi: lo spettacolo di GERONIMO E TEA STILTON in programma MARTEDÌ 6 MAGGIO alle ore 10.00, al Teatro Pandurera di Cento (ingresso gratuito, dedicato alle scuole primarie, per prenotazioni didattica@comunicamente.it). La festa prosegue in piazza Guercino, dove – dalle ore 16.30 alle 18.15 – GERONIMO E TEA saranno protagonisti di un pomeriggio dedicato ai bambini, i quali avranno l’opportunità di scattare fotografie con i loro beniamini, e partecipare al firmacopie di vecchi e nuovi libri. Inoltre, sarà possibile acquistare il libro celebrativo dei 25 anni, che verrà presentato in tutta Italia proprio il 6 maggio. Evento a cura di ASCOM Confcommercio Ferrara e il Comitato Cento in Vetrina.

In merito all’evento, Silvia Pedriali, Presidente della delegazione Confcommercio nella Città del Guercino ha commentato: “Abbiamo pensato di far vivere il Festival anche in piazza Guercino, nel pomeriggio del 6 maggio, portando un personaggio tanto amato dai ragazzi come il famoso Geronimo Stilton. Un’iniziativa che può favorire i ragazzi e le loro famiglie a venire in centro e a poter conoscere e fruire di tutte le attività economiche che lo arricchiscono. Crediamo che la collaborazione con questo importante Festival possa dare una visibilità positiva alla nostra comunità, che è sempre più accogliente, tra arte, cultura, shopping e divertimento.”

A concludere la giornata di martedì 6 MAGGIO sarà la Lectio MAGISTRALIS del prof. PAOLO CREPET dal titolo PRENDETEVI LA LUNA, in programma alle ore 17.30 presso il Teatro Pandurera, un percorso in cui il noto psichiatra torna sui temi a lui più cari, quali l’educazione, la scuola, la famiglia, con un intento chiaro: fornire uno strumento per orientarsi oltre la coltre di nubi che oscurano la luna, ovvero la speranza. Per questo dice ai giovani e anche a chi non lo è più: prendetevi la luna.L’evento è offerto gratuitamente dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Cento (prenotazione obbligatoria su: https://www.eventbrite.it/e/lectio-magistralis-di-paolo-crepet-tickets-1295646857629)

MERCOLEDÌ 7 MAGGIO. La seconda giornata del Festival inizia con due appuntamenti a partire dalle 9.00 presso il Salone di Rappresentanza in Corso Guercino 32, dove si terrà il primo degli incontri con l’autore; i ragazzi delle scuole secondarie di I grado che hanno partecipato alla Giuria Popolare incontreranno SIMONA BALDELLI, autrice finalista con il libro “Il ciambellano e il lupo” illustrato da Francesco Chiacchio (Emons raga edizioni), un romanzo che intreccia vicende storiche, coraggio, amore e il passaggio dall’infanzia alla vita adulta. Nel pomeriggio, i bambini dai 6 anni in su, saranno coinvolti in un momento di creatività e conoscenza, di sperimentazione, scoperta e autoapprendimento attraverso il gioco con due laboratori creativi sul metodo Munari.

GIOVEDÌ 8 MAGGIO. Il festival entra nel vivo con due degli incontri più attesi dai Giurati più piccoli: dalle 9.00 alle 10.00 e dalle 11.00 alle 12.00, presso il Salone di Rappresentanza, si svolgeranno due sessioni di incontri con l’autore del personaggio più amato di questa edizione: il Signor Salsiccia, il piccolo riccio trovato da Nora, la bambina protagonista del libro finalista “Signor Salsiccia” di FLAVIO SORIGA, illustrato da Riccardo Atzeni (Bompiani editore). Contemporaneamente, si terranno altri due nuovi incontri con l’autrice SIMONA BALDELLI.

VENERDÌ 9 MAGGIO. La giornata di venerdì si apre con la replica degli incontri con FLAVIO SORIGA, autore del libro finalista “Signor Salsiccia”, dedicati ai bambini e ragazzi delle scuole primarie; dalle 9.30 alle 11.30, i ragazzi della scuola secondaria prenderanno parte al Laboratorio di illustrazione con l’illustratrice ILARIA URBINATI. Sempre per rimanere nell’ambito dell’illustrazione, alle ore 11.00 presso la Pinacoteca San Lorenzo avverrà l’inaugurazione della mostra di DAVIDE BONAZZI, Presidente del XXI Concorso per Illustratori del PLR, con intervista. Bonazzi presenterà una selezione di 20 opere della produzione degli ultimi anni comprendente progetti personali, pubblicità e illustrazioni in collaborazione con quotidiani, riviste, libri italiani ed internazionali, per clienti quali The Wall Street Journal, Huffington Post, Science, Variety, Gatorade, UNESCO, Greenpeace, Die Zeit, The Telegraph, Einaudi, Rai Com. Alle ore 11.00, il festival fa un salto in Norvegia con la Diretta streaming con MARIA PARR, autrice finalista nella sezione scuola primaria con il libro “Oscar e Io” (Beisler editore).

Si prosegue alle 14.00 con la diretta streaming dal MAIN (USA) nel Salone di Rappresentanza, dove i ragazzi potranno incontrare l’autrice americana LOIS LOWRY, autrice finalista con il libro “Albero. Tavolo. Libro.” L’evento è aperto ai Gruppi di Lettura, scolaresche e pubblico. A concludere questa splendida giornata di Festival, l’incontro delle 18.00 con ELISABETTA DAMI, autrice di Geronimo Stilton, intervistata dalla giornalista di TRC Bologna Mariangela Ciavarella. Insieme a lei ripercorreremo le tappe della sua carriera che l’hanno portata ad essere l’autrice di libri che hanno avvicinato alla lettura milioni di bambini in tutto il mondo. Per questo motivo, le sarà consegnato un PREMIO dal PREMIO LETTERATURA RAGAZZI di Cento. Alle ore 21.00, presso il Cinema Teatro Don Zucchini, ci sarà la proiezione del film d’animazione IL MIO AMICO ROBOT di Pablo Berger, Spagna, Francia 2023 (ingresso gratuito).

SABATO 10 MAGGIO.

Il Festival giungerà al termine sabato 10 maggio, con la Cerimonia di Premiazione della 46° edizione del PREMIO LETTERATURA RAGAZZI, in programma alle ore 11.00 nel seicentesco Salone di Rappresentanza CREDEM, dove verrà svelata la graduatoria finale dei libri finalisti, grazie ai voti della Giuria Popolare, la quale potrà votare tramite il portale del Premio fino alle 13.00 di venerdì 9 maggio.

A chiudere le attività di questa edizione del FESTIVAL, la proiezione di di Fantastic Mr. Fox, il grande film d’animazione di Wes Anderson, con George Clooney e Meryl Streep, candidato a 2 premi Oscar e 1 Golden Globe, in programma alle 21.00 presso il Cinema Don Zucchini. Tratto da un racconto di Roald Dahl, il film racconta le avventure di alcuni contadini affamati che, stanchi di dividere i loro polli con una furba volpe, cercano in tutti i modi di liberarsi del loro avversario e della sua famiglia.