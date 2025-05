Papa Leone XIV: “Mai più Guerra”

“Cari fratelli e sorelle, buona domenica!”. Papa Leone XIV si affaccia dalla Loggia centrale di San Pietro salutando migliaia di fedeli giunti per assistere al Regina Coeli. La preghiera, dedicata alla Vergine Maria, sostituisce l’Angelus dalla domenica di Pasqua fino al giorno di Pentecoste, ed è la prima per Prevost in veste di Pontefice. “Mai più la guerra”, l’appello del Papa alla pace rivolto “ai potenti del mondo” e accolto da un boato e dall’applauso dei fedeli.

Il discorso del Papa

“Considero un dono di Dio il fatto che la prima domenica del mio servizio come Vescovo di Roma sia quella del Buon Pastore, la quarta del tempo di Pasqua. In questa domenica sempre si proclama nella messa il Vangelo di Giovanni al capitolo decimo, in cui Gesù si rivela come il Pastore vero, che conosce e ama le sue pecore e per loro dà la vita”, ha poi sottolineato il Papa prima della recita del Regina Coeli .

Quindi l’appello di papa Prevost per le vocazioni sacerdotali e perché i giovani possano contare su “modelli credibili”. Al Regina Coeli, Leone XIV osserva: “In questa domenica, da sessantadue anni, si celebra la Giornata Mondiale di Preghiera per le Vocazioni. Oggi, dunque, fratelli e sorelle, ho la gioia di pregare con voi e con tutto il Popolo di Dio per le vocazioni, specialmente per quelle al sacerdozio e alla vita religiosa. La Chiesa ne ha tanto bisogno!”.

“Ed è importante – osserva – che i giovani e le giovani trovino, nelle nostre comunità, accoglienza, ascolto, incoraggiamento nel loro cammino vocazionale, e che possano contare su modelli credibili di dedizione generosa a Dio e ai fratelli”.

Papa Prevost cita il suo predecessore: “Facciamo nostro l’invito che Papa Francesco ci ha lasciato nel suo Messaggio per la Giornata odierna: l’invito ad accogliere e accompagnare i giovani. E chiediamo al Padre celeste di essere gli uni per gli altri, ciascuno in base al proprio stato, pastori “secondo il suo cuore”, capaci di aiutarci a vicenda a camminare nell’amore e nella verità. La Vergine Maria, la cui vita fu tutta una risposta alla chiamata del Signore, ci accompagni sempre nella sequela di Gesù”.

“Ai giovani dico: non abbiate paura di seguire e accettare l’invito della Chiesa e di Cristo Signore”, le parole del Papa che hanno riportato alla mente il memorabile discorso che Giovanni Paolo II il 9 agosto del 2000 tenne davanti a due milioni di persone, incoraggiando i giovani a non aver paura di credere in Gesù alle soglie del Terzo millennio.

L’appello ai potenti del mondo: “Mai più guerra”

“Mi rivolgo ai potenti del mondo: mai più la guerra”. E’ il forte appello di papa Prevost nel suo primo discorso dalla Loggia centrale di San Pietro. “Nell’odierno scenario drammatico di una terza guerra mondiale a pezzi, come più volte detto da papa Francesco, mi rivolgo anche io ai grandi del mondo, ripetendo un appello sempre attuale: mai più la guerra”, ha detto.

“Porto nel mio cuore le sofferenze dell’amato popolo ucraino. Si faccia il possibile per giungere al più presto ad una pace giusta e duratura. Siano liberati tutti i prigionieri, i bambini possano tornare alle loro famiglie”, l’appello dopo il Regina Coeli cantato.

E ancora: “Mi addolora profondamente quanto accade nella Striscia di Gaza: cessi immediatamente il fuoco. Si presti soccorso alla stremata popolazione civile e siano liberati tutti gli ostaggi”.

“Ho accolto – ha detto ancora Prevost – con soddisfazione l’annuncio del cessate il fuoco tra India e Pakistan. E auspico che attraverso i prossimi negoziati si possa presto giungere ad un accordo durevole. Affido alla Regina della Pace questo accorato appello perché sia lei a presentarlo al Signore Gesù per ottenerci il miracolo della pace”.

L’appello di papa Prevost ai potenti del mondo ha riportato alla mente il ‘Mai più la guerra’ di papa Montini. ‘Mai più la guerra!’ è infatti il passo principale del discorso pronunciato da Paolo VI il 4 ottobre 1965, in occasione del ventennale della fondazione delle Nazioni Unite e in coincidenza con il giorno di San Francesco d’Assisi. Con questo discorso il pontefice chiese ai rappresentanti di 116 nazioni presenti al Palazzo di vetro di New York di porre fine a ogni guerra e a ogni inutile spargimento di sangue.

Gli auguri alle mamme

“Oggi in Italia e in altri Paesi si celebra la festa della mamma. Mando un caro saluto a tutte le mamme, con una preghiera per loro e per quelle che stanno già in cielo. Buona festa a tutte le mamme”, l’omaggio di papa Leone XIV alle mamme accolto dalla Piazza San Pietro con una ovazione.

Messa sulla tomba di Pietro

Intanto questa mattina papa Prevost si è recato nelle Grotte Vaticane per celebrare la Santa Messa “all’altare in prossimità della tomba di Pietro. Ha concelebrato con Sua Santità il Priore Generale dell’Ordine di Sant’Agostino, padre Alejandro Moral Anton. Al termine della Messa, il Papa si è fermato in preghiera sulle tombe dei Suoi Predecessori e davanti alla nicchia dei Pallii”, fa sapere il Vaticano.

Fedeli in piazza, stimati in 100mila

In piazza San Pietro sono migliaia i fedeli giunti per vedere il Pontefice, sventolano bandiere di ogni parte del mondo, dal Perù, Paese dove Prevost per più di vent’anni è stato missionario, all’Ucraina, passando per la Spagna. Quasi 100mila persone per il primo Regina Coeli di Papa Leone XIV. E’ quanto si apprende dalla questura di Roma.

Per accedere alla piazza controlli su tre fronti, in via della Conciliazione, in piazza del Sant’Uffizio e, infine, arrivando da piazza Risorgimento. Una volta superati, l’ultimo passo sono i metal detector posti sotto il colonnato, potenziati in vista dei funerali di Papa Francesco.

Riaperto appartamento papale nel Palazzo Apostolico, Papa rimuove sigilli

Prevost stamani, al termine della recita del Regina Coeli dalla Loggia delle Benedizioni, “alla presenza del Camerlengo di Santa Romana Chiesa, Card. Kevin Joseph Farrell, del Segretario di Stato, Card. Pietro Parolin, del Sostituto per gli Affari Generali, Mons. Edgar Peña Parra, del Segretario per i Rapporti con gli Stati e le Organizzazioni Internazionali, mons. Paul Richard Gallagher, e del Reggente della Casa Pontificia, Mons. Leonardo Sapienza – ha riaperto l’appartamento papale del Palazzo Apostolico, rimuovendo i sigilli apposti nel pomeriggio del 21 aprile 2025, in seguito alla morte di Papa Francesco”, fa sapere il Vaticano.