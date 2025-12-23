COMUNICATO STAMPA

Natale e solidarietà: Gala Inclusion Dinner all’Ambasciatori di Palermo con i ragazzi speciali dell’Accademia Yellow School

L’iniziativa segue i percorsi di accompagnamento inclusivo al lavoro per giovani con Sindrome di Down e disabilità intellettivo-relazionali di Confcommercio Palermo

Una cena speciale sarà servita domenica 28 dicembre, alle ore 20,30, al ristorante Ambasciatori di via del bersagliere 21 a Palermo, da ragazzi con Sindrome di Down e disabilità intellettivo-relazionali formati all’Accademia Yellow School, diretta da Luca De Paoli che collabora con Confcommercio Palermo per i percorsi di accompagnamento inclusivo al lavoro. Nel locale di Silvio Massaro, imprenditore che rappresenta la terza generazione di gestori di locali, i giovani saranno diretti in sala dal maître Antonio Reginella e dal direttore Salvo Lo Piccolo per farli abituare all’ambiente lavorativo e inserirli nel mondo della ristorazione. La partecipazione alla serata è aperta al pubblico e coinvolgerà anche soci del Lions Palermo Host. Il menu, sarà un saggio della cucina siciliana. Per partecipare info al 388/9481920.

Il commento dell’organizzatore Silvio Massaro

“Già nel mio staff – racconta il titolare del ristorante Ambasciatori, Silvio Massaro – ci sono due ragazzi con bisogni speciali e, insieme al responsabile dell’Accademia Yellow School, Luca De Paoli abbiamo scelto di organizzare una serata dedicata a loro. Per mettere in luce le loro capacità e l’approccio unico e cortese verso i clienti. Dopo tanti anni di gestione al Bowling La Favorita, figlio e nipote di gestori di bar, due anni fa ho scelto di aprire anche un ristorante per ampliare l’offerta con qualcosa che mancava nella mia vita professionale e scegliere un modo diverso per stare a contatto con la gente. Iniziative come questa riempiono di calore il nostro lavoro”.

Il commento di Luca De Paoli, direttore dell’Accademia Yellow School

“Sono davvero felice per questa serata – ha commentato Luca De Paoli, direttore dell’Accademia Yellow School -, da fin dal primo momento l’amico Silvio Massaro ha dimostrato una sensibilità autentica e una disponibilità concreta nell’accogliere ragazzi con disabilità, facendoli sentire subito a casa e nelle condizioni di poter lavorare davvero. Un grazie sincero va anche ai Lions Palermo Host per la loro presenza e sostegno. Da questa esperienza nascerà un percorso di lavoro reale che coinvolgerà sei ragazzi, impegnati tra cucina, sala e accoglienza. Auspico che eventi come questo possano diventare nel breve tempo una quotidianità, e che tutto ciò rappresenti solo l’inizio di una catena di solidarietà capace di avvicinare sempre più persone con disabilità al mondo del lavoro, offrendo opportunità, fiducia e dignità”.

