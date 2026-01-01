SVIZZERA, GUALTIERI: “PENSIERO A FAMILIARI VITTIME E FERITI TRAGEDIA A CRANS-MONTANA”

Roma, 1° gennaio 2026 – “Roma partecipa con rispetto al dolore che ha colpito la Svizzera e le tante comunità, anche italiane, coinvolte da questa tragedia a Crans-Montana. Il pensiero va ai familiari delle vittime e dei feriti, a chi in queste ore è in attesa di notizie e alle autorità impegnate nei soccorsi e nelle complesse operazioni di identificazione. In attesa delle conferme ufficiali sull’identità delle persone coinvolte, desidero esprimere la vicinanza di tutta la città di Roma in questo momento così difficile”. Così, in una nota, il Sindaco di Roma Roberto Gualtieri.