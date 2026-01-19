Aspettando le Strade Bianche Ecco Siena Sport Experience

Dal 28 febbraio all’8 marzo l’intera città si trasforma in un palcoscenico diffuso per un programma ricco di eventi Sport, cultura e territorio aspettando la Strade Bianche Ecco Siena Siena Sport Experience Dal 28 febbraio all’8 marzo, nella settimana che culmina con la Strade Bianche 2026, Siena diventa il cuore pulsante di Siena Sport Experience, un programma che trasforma l’intera città in un palcoscenico diffuso, intrecciando grandi eventi sportivi, appuntamenti culturali, musica, mostre, incontri e attività per tutte le età. Un progetto che, con lo sguardo proiettato alla “Classica del nord più a sud d’Europa”, mira a valorizzare il patrimonio storico e urbano attraverso lo sport, inteso come strumento di aggregazione, inclusione e promozione del territorio. “Siena Sport Experience – sottolinea l’assessore allo sport del Comune di Siena, Lorenzo Loré – nasce con l’obiettivo di restituire alla città una visione dello sport come fenomeno culturale, sociale ed educativo, capace di unire generazioni, linguaggi e contesti diversi. Vogliamo affiancare alle grandi competizioni un vero e proprio percorso che, per oltre una settimana, attraversi i luoghi simbolo della città, coinvolga scuole, famiglie, associazioni e altre realtà del territorio. Con questo programma vogliamo raccontare una Siena viva, aperta e dinamica, capace di coniugare la propria identità storica con una proposta contemporanea, rivolta sia ai cittadini che ai tanti visitatori che in quei giorni sceglieranno di essere qui”. La manifestazione si aprirà ufficialmente sabato 28 febbraio: a partire dalle ore 10, Piazza del Campo ospiterà l’Expo Ultramarathon, con stand, esibizioni di gruppi sportivi e spazi dedicati al mondo dello sport e del benessere, mentre per tutta la giornata, fino alle 19.30, la Sala delle Lupe sarà il punto di riferimento per il ritiro dei pettorali e dei pacchi gara per la Terre di Siena Ultramarathon. Il momento istituzionale di apertura di Siena Sport Experience è previsto nel tardo pomeriggio, tra le 18.30 e le 20, sempre in Piazza del Campo, con la presentazione ufficiale del programma e i saluti delle autorità, seguiti da un Dj set a cura di Dino Brown. In serata, alle 21, il Teatro dei Rozzi ospiterà lo spettacolo “Sound Sensation” di Marco Mandalà. Domenica 1 marzo sarà interamente dedicata alla Terre di Siena Ultramarathon, una corsa che unisce sport e scoperta del territorio, sviluppandosi lungo l’antica via Francigena e attraversando luoghi iconici come San Gimignano, Colle di Val d’Elsa e Monteriggioni. Le partenze si susseguiranno a partire dalle 9 del mattino e, accanto alle gare competitive, sono previste anche iniziative non competitive, come il trekking urbano sulla Francigena con partenza da Piazza del Campo e il percorso non competitivo da Monteriggioni. Nel corso della giornata, la stessa Piazza del Campo tornerà ad animarsi con l’Expo Ultramarathon, che accompagnerà l’attesa degli atleti fino agli arrivi, previsti dalle 11 in poi, e culminerà nel pomeriggio con le premiazioni. Il programma proseguirà lunedì 2 e martedì 3 marzo con “Lo Sport che Educa”, un progetto che porterà il tema dello sport come strumento formativo e civico all’interno delle scuole del territorio attraverso incontri con studenti e docenti, in collaborazione con il Comitato regionale toscano della Federazione Ciclistica Italiana, l’Asd Pedale Senese e la Polizia Locale. Martedì 3 marzo, nel pomeriggio, al polo didattico Mattioli si terrà inoltre la tavola rotonda “Sport in Costituzione: dialoghi per una cittadinanza attiva”, un momento di confronto aperto sul valore sociale, educativo e culturale della pratica sportiva. Da mercoledì 4 marzo entrerà nel vivo il ciclo di eventi legati al mondo del ciclismo con Ciclogustando, un format che coniuga sport, enogastronomia e intrattenimento. La giornata si aprirà con la cerimonia di intitolazione della pista di skateboard dell’Acquacalda a Bruno Bianciardi, per poi proseguire nel pomeriggio alla Fortezza Medicea con l’inaugurazione ufficiale di Ciclogustando all’Enoteca Italiana, tra saluti istituzionali, degustazioni di prodotti tipici e spettacoli musicali. Giovedì 5 marzo, Ciclogustando animerà alcuni dei punti più suggestivi del percorso delle Strade Bianche, da Colle Pinzuto alle Tolfe fino a piazza Indipendenza, con musica e degustazioni che accompagneranno cittadini e visitatori per l’intera giornata. In questa occasione verrà anche posato il cippo celebrativo dedicato a Tadej Pogačar, che sarà presente alla cerimonia. Nel tardo pomeriggio verrà inaugurata la mostra esperienziale “Sfumature Color Terra di Siena”, mentre in serata il Teatro dei Rinnovati ospiterà “Il Tabarro”. La notte proseguirà al Santa Maria della Scala con “Museum in Motion”, un evento che unirà sport, musica e degustazioni in uno dei luoghi simbolo della città. Venerdì 6 marzo si aprirà ufficialmente il fine settimana delle Strade Bianche, con l’apertura del Villaggio alla Fortezza Medicea e una giornata ricca di appuntamenti, tra cui un convegno scientifico al Santa Maria della Scala dedicato alle nuove frontiere nella scienza del ciclismo, la presentazione delle squadre professionistiche e una serie di eventi serali che spazieranno dalla musica colta al racconto sportivo in diretta streaming. Sabato 7 marzo sarà il giorno delle gare, con la partenza delle Strade Bianche femminile e maschile dalla Fortezza Medicea. Accanto alla competizione principale, sono previsti eventi pensati per i più giovani, come il Bike Show Junior e le gare di abilità, oltre alla prosecuzione degli incontri di approfondimento a Santa Maria della Scala. La settimana si concluderà domenica 8 marzo con la Gran Fondo Strade Bianche, che vedrà migliaia di appassionati cimentarsi sugli sterrati delle Crete senesi, scegliendo tra due percorsi differenti, con arrivo finale nella suggestiva cornice di Piazza del Campo. In serata, in occasione della Gionata internazionale della donna, il Teatro dei Rozzi ospiterà lo spettacolo “Donne informate sui fatti”. Ad arricchire Siena Sport Experience contribuiranno inoltre le aperture straordinarie dei musei delle Contrade, le mostre allestite nei principali spazi cittadini, le iniziative al Santa Maria della Scala e una serie di attività pensate per famiglie, bambini e persone con disabilità, in un’ottica di accessibilità e inclusione. Siena Sport Experience si vuole affermare come un grande contenitore di eventi capace di raccontare la città attraverso lo sport, valorizzandone l’identità, la storia e il tessuto sociale, e offrendo un’occasione unica di incontro tra cittadini, visitatori e appassionati. Siena Sport Experience 2026, il programma completo Sabato 28 febbraio Apertura Siena Sport Experience Ore 10 – Piazza del Campo Expo Ultramarathon: esibizioni di gruppi sportivi, stand sponsor e prodotti sportivi. Ore 10–19.30 – Sala delle Lupe Ritiro pettorali e pacchi gara Terre di Siena Ultramarathon. Ore 18.30–20 – Piazza del Campo Apertura ufficiale della settimana, presentazione del programma e saluti istituzionali. Animazione con DJ set Dino Brown – “La storia della dance”. Ore 21 – Teatro dei Rozzi “Sound Sensation” di Marco Mandalà. Domenica 1 marzo Terre di Siena Ultramarathon Partenze: Ore 9 – San Gimignano – Partenza percorso 50 km Ore 9.30 – Colle di Val d’Elsa – Partenza percorso 32 km Ore 10 – Monteriggioni – Partenza percorso 18 km Attività non competitive: Ore 10 – Piazza del Campo – Trekking urbano sulla Francigena 6 km Ore 10 – Monteriggioni – Percorso non competitivo 18 km Dalle ore 10 – Piazza del Campo Expo Ultramarathon in attesa dell’arrivo degli atleti (dalle ore 11), stand con sponsor ed esibizione gruppi sportive. A seguire dalle ore 14, premiazioni dei vincitori. lunedì 2 marzo Lo Sport che Educa Bici in Comune: Incontri nelle scuole del territorio con FCI comitato regionale toscano, Asd Pedale Senese e Polizia Locale di Siena. Martedì 3 marzo Lo Sport che Educa Bici in Comune: Incontri nelle scuole del territorio con FCI comitato regionale toscano, Asd Pedale Senese e Polizia Locale di Siena. Ore 15 – Polo didattico Mattioli, Via Mattioli 10 Tavola rotonda: “Sport in Costituzione: dialoghi per una cittadinanza attiva”. Mercoledì 4 marzo Ciclogustando Ore 12 – Cittadella dello Sport, Via Fausto Coppi 1 Cerimonia di intitolazione della pista di skateboard dell’Acquacalda a Bruno Bianciardi. Ore 18 – Enoteca Italiana, Fortezza Medicea Apertura “Ciclogustando”, saluti istituzionali e presentazione. A seguire degustazioni di prodotti tipici locali e spettacolo musicale del gruppo “Cane Vecchio Sa-und” Luca Gregorio e Riccardo Magrini. Giovedì 5 marzo Ciclogustando e Museum in Motion Tre punti del percorso della Gran Fondo Strade Bianche Estra si animano con musica e degustazioni. Dalle 10.30 alle 14 – Tappa di Colle Pinzuto Dalle 11.30 alle 15 – Tappa delle Tolfe Dalle 14 alle 18.30 – Tappa di Piazza Indipendenza Durante la giornata verrà effettuata la posa del cippo celebrativo dedicato a Tadej Pogačar, presente alla cerimonia. Ore 18 – Piazzetta degli Alberghi (Via Montanini) Inaugurazione mostra esperienziale maglie del ciclismo “Sfumature Color Terra di Siena” by Sulle Ali delle Emozioni di Matteo Ghitti. La mostra si concluderà domenica 8 marzo. Ore 21 – Teatro dei Rinnovati “Il Tabarro” Ore 21.15 / 24 – Santa Maria della Scala “Museum in Motion”: sport, musica e degustazioni. Info e prenotazioni: www.santamariadellascala.com Venerdì 6 marzo Ciclogustando Due punti del percorso della Gran Fondo Strade Bianche Estra si animano con musica e degustazioni. Dalle 10.30 alle 14 – Tappa di Colle Pinzuto Dalle 11.30 alle 15 – Tappa delle Tolfe Strade Bianche Ore 9 – Fortezza Medicea Apertura Villaggio Strade Bianche – Area Food Dalle 8 alle 18 – Sala Italo Calvino, Santa Maria della Scala Convegno: “Oltre la polvere delle Strade Bianche: nuove frontiere nella scienza del ciclismo”. Ore 16 – Fortezza Medicea Presentazione squadre PRO Ore 21 – Teatro dei Rozzi Concerto Accademia Chigiana Ore 21 – Diretta You Tube Salotto di Fantacycling Sabato 7 marzo Strade Bianche Ore 9 – Fortezza Medicea Partenza Strade Bianche (femminile e maschile) Ore 12 – Fortezza Medicea Bike Show Strade Bianche Junior Ore 15 – Fortezza Medicea Gara di abilità Strade Bianche Junior Ore 8.30 / 11.30 – Sala Italo Calvino, Santa Maria della Scala Convegno: “Oltre la Polvere della Strade Bianche” Domenica 8 marzo Gran Fondo Strade Bianche Ore 7.30 – Viale Rinaldo Franci Partenza Gran Fondo Strade Bianche Ore 21 – Teatro dei Rozzi “Donne informate sui fatti” Dal 28 febbraio all’8 marzo Apertura dei Musei delle 17 Contrade, previa prenotazione presso le singole Contrade Dal 4 al 7 marzo Apertura Sala dei Costumi del Comune – Piazza del Mercato Prenotazioni: economato@comune.siena.it MUSEI E MOSTRE Magazzini del Sale – Museo Civico di Siena – Piazza del Campo “Quando la scultura diventa Poesia” – Mostra di Alberto Sani (inclusa nel biglietto del Museo Civico) Piazzetta degli Alberghi – Via Montanini Mostra “Sfumature Color Terra di Siena” by Sulle Ali delle Emozioni di Matteo Ghitti. Dal 5 all’8 marzo Ingresso gratuito Galleria Olmastroni – Via di Città, 85 Mostra di arte contemporanea – Bando giovani under 35 Santa Maria della Scala – Piazza del Duomo Percorso di visita – Vecchietta al Santa Maria della Scala Mostra Teodora Axente Museo per bambini

Correlati