Palermo Allerta meteo

La Protezione Civile Regionale ha diffuso un avviso per il rischio meteo -idrogeologico e idraulico, valido fino alle 24 di domani, mercoledì 21 gennaio 2026.

20 Gennaio 2026

Protezione civile
Per la giornata di domani, sul territorio palermitano è prevista allerta gialla.

