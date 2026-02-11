0 San Valentino a teatro con “Gli innamorati” di Carlo Goldoni

Da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, sul palco dei Rinnovati, la celebre commedia rivisitata da Roberto Valerio

Sabato 14 alle ore 18.30 l’incontro con il pubblico nel foyer del teatro

San Valentino a teatro con “Gli innamorati” di Carlo Goldoni

Eugenia e Fulgenzio si amano di un amore puro, sincero. Eppure basta niente, uno sguardo, un dubbio, una parola fuori posto, perché quell’amore diventi gelosia folle. Nel fine settimana di San Valentino, il cartellone “Sipario Rosso” della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena, direzione artistica di Vincenzo Bocciarelli, presenta “Gli innamorati”, in scena sul palco dei Rinnovati da venerdì 13 a domenica 15 febbraio, con la regia di Roberto Valerio a dare una nuova lettura al grande classico di Carlo Goldoni. Sabato 14 febbraio alle ore 18.30 la compagnia incontrerà il pubblico nel foyer del teatro.

Chi non ha mai sofferto per amore, diventando persino un po’ ridicolo agli occhi degli altri? Attorno ai due innamorati si muove una vera girandola di personaggi: consigliano, confondono, peggiorano tutto. Con scenografia contemporanea e costumi moderni, lo spettacolo è diretto, senza fronzoli: risate e grande commedia si alternano a momenti più cupi, per raccontare un amore violento, fragile, umano. Un testo del 1759 che parla ancora di noi, una commedia tutta giocata sul cortocircuito tra amore e gelosia, in cui i sentimenti diventano estremi, fragili, spesso contraddittori.

Il regista Roberto Valerio è un artista che attraversa il teatro con uno sguardo sensibile e contemporaneo, capace di far dialogare i grandi classici con le inquietudini di oggi. Nel suo lavoro, Valerio scava nei rapporti umani, nelle fragilità, nei non detti. “Gli innamorati” diventano così molto più di una commedia: sono uno specchio lucidissimo delle nostre gelosie, delle paure di perdere l’altro, del bisogno (spesso goffo) di essere amati. Goldoni resta intatto, ma vibra di presente.

Lo spettacolo sarà in scena al Teatro dei Rinnovati di Siena venerdì 13 e sabato 14 febbraio alle ore 21 e domenica 15 febbraio alle ore 17. L’adattamento del testo di Carlo Goldoni e la regia sono di Roberto Valerio; protagonisti sul palco Claudio Casadio, Valentina Carli, Leone Tarchiani, Loredana Giordano, Maria Lauria, Lorenzo Carpinelli, Damiano Spitaleri e Alberto Gandolfo. L’assistente alla regia è Anna Varaldo; le scene e i costumi sono di Guido Fiorato, le musiche di Paolo Coletta. La produzione è di Accademia Perduta / Romagna Teatri e La Contrada Teatro Stabile Di Trieste – La Pirandelliana.

Info e biglietti. Per tutte le informazioni sugli spettacoli, i biglietti e la stagione teatrale è possibile consultare il sito dei Teatri di Siena (www.teatridisiena.it). Si ricorda che, per tutti gli spettacoli della stagione, i biglietti hanno un costo di 10 euro per gli studenti di ogni ordine e grado; i tagliandi sono disponibili presso la biglietteria del Teatro dei Rinnovati, all’interno del Cortile del Podestà di Palazzo Pubblico.