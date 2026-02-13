Al Quirinale i partecipanti del 76° Festival di Sanremo

Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, ha incontrato al Quirinale i partecipanti della 76^ edizione del Festival di Sanremo, accompagnati dal Conduttore e Direttore Artistico, Carlo Conti, dalla Co-conduttrice Laura Pausini e dall’Amministratore Delegato della Rai, Giampaolo Rossi.

Dopo l’intervento del Conduttore e Direttore Artistico del Festival, Carlo Conti, il Presidente Mattarella ha rivolto un saluto ai presenti.

Roma, 13/02/2026 (II mandato)