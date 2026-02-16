CULTURA E SPETTACOLO

Teatro Verdi di Monte San Savino con il concerto “Di blu”

Giovedì 19 febbraio nuovo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con il concerto “Di blu. Omaggio a Domenico Modugno” del duo Giulia Pratelli e Luca Guidi. Inizio ore 21:15. L’evento è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi.
Il Teatro Verdi omaggia Modugno con “Di blu” del duo Giulia Pratelli e Luca Guidi
Nuovo appuntamento di stagione al Teatro Verdi di Monte San Savino con il concerto che restituisce la modernità e il potere evocativo dell’opera di Domenico Modugno

Il Teatro Verdi di Monte San Savino apre il sipario su una serata dedicata alla forza evocativa e all’immaginario senza tempo di Domenico Modugno. Giovedì 19 febbraio, con inizio alle ore 21:15, Giulia Pratelli e Luca Guidi porteranno in scena “Di blu. Omaggio a Domenico Modugno”, un concerto che nasce da un intenso percorso artistico e che trasforma il repertorio del grande cantautore pugliese in un racconto musicale vivo e contemporaneo.

L’idea dello spettacolo affonda le radici nell’esperienza teatrale “Blu, Dipinto”, dove Pratelli e Guidi hanno iniziato a confrontarsi con l’universo di Modugno, esplorando quel filo sottile che unisce realtà e sogno, cronaca e favola. Il concerto riprende e amplia quella visione, proponendo un itinerario emotivo che attraversa alcune delle pagine più intense e iconiche della canzone italiana, da “Amara terra mia” – grido di partenza e nostalgia ancora attualissimo – ai grandi amori di “Dio come ti amo” e “Tu si’ ‘na cosa grande”, passando per la dimensione poetica e visionaria di “Cosa sono le nuvole”, fino agli addii di “Piove” e alla potente simbologia di “Vecchio Frack” e “Meraviglioso”. Il viaggio culmina inevitabilmente in “Nel blu, dipinto di blu”, emblema universale di libertà, slancio e immaginazione. Sul palco, la dimensione live si traduce in un equilibrio raffinato tra essenzialità e ricchezza timbrica. Il set – composto da due voci, due chitarre acustiche, percussioni ed effettistica – alterna momenti intimi di chitarra e voce ad aperture più ampie e sonorità elettriche, mantenendo sempre al centro la narrazione e la forza dei testi.

Giulia Pratelli, cantautrice pisana, è una delle voci più sensibili e riconoscibili della nuova canzone d’autrice. Nel suo percorso ha collaborato con artisti come Fiorello, Marco Masini ed Enrico Ruggeri, ottenendo importanti riconoscimenti per la scrittura e l’interpretazione. Alla musica affianca un’intensa attività progettuale e letteraria, che ne conferma la versatilità espressiva. Luca Guidi, chitarrista e cantautore livornese, unisce ricerca sonora e sensibilità autorale. Ha collaborato con Mauro Ermanno Giovanardi, firmando brani di rilievo nazionale, e si è distinto in ambito cantautorale vincendo premi prestigiosi. La sua cifra stilistica coniuga eleganza musicale e profondità interpretativa. Legati da una collaborazione artistica consolidata, Pratelli e Guidi condividono da anni progetti e visioni, dando vita a spettacoli che rileggono la grande tradizione della canzone italiana con uno sguardo personale e contemporaneo. “Di blu” rappresenta uno dei momenti più maturi e intensi di questo sodalizio, un’esperienza immersiva tra memoria, emozione e immaginazione, capace di restituire tutta la modernità e la potenza evocativa dell’opera di Modugno.

Ingresso: platea I e II ordine palchi centrali: intero € 16, ridotto € 14, III ordine e palchi laterali: intero € 13, ridotto € 11. Le riduzioni vengono applicate a: over 65, possessori Carta dello spettatore FTS, abbonati alle stagioni dei teatri della Rete Teatrale Aretina e Spettatori Erranti, soci Unicoop Firenze. Carta Studente della Toscana: biglietto ridotto € 8 studenti universitari (il posto verrà assegnato, dietro presentazione della carta, in base alla disponibilità della pianta). Biglietto futuro under 30 € 8 in collaborazione con Unicoop Firenze. Biglietteria: il giorno di spettacolo presso il Teatro, apertura un’ora prima dell’evento.

Info e prevendite: a Monte San Savino presso Ufficio Cultura – Palazzo Galletti, tel. 0575 8177272 con orario lunedì 15:00 > 18:00, mercoledì 10:00 > 13:00 e giovedì 15:00 > 18:00; ad Arezzo presso Officine della Cultura, via Vittorio Veneto 180/2, tel. 338 8431111 e 0575 27961 con orario dal lunedì al venerdì 10:00 > 13:00 e 15:30 > 18:00.

La Stagione Teatrale 2025/26 del Teatro Verdi di Monte San Savino è a cura di Comune di Monte San Savino, Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Officine della Cultura e A.S. Monteservizi. Realizzata con il sostegno di Unicoop Firenze. Ulteriori informazioni: www.officinedellacultura.org – www.toscanaspettacolo.it.

