“Ero un bullo” al Teatro dei Rozzi di Siena

In occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo,

nel cartellone “Extra Sipario” dei Teatri di Siena in scena lo spettacolo tratto dal libro di Andrea Franzoso

Una storia vera che parla ai giovani: “Ero un bullo” al Teatro dei Rozzi

Giovedì 19 febbraio al Teatro dei Rozzi va in scena “Ero un bullo”, uno spettacolo intenso e coinvolgente ispirato alla vera storia di Daniel Zaccaro e tratto dall’omonimo libro di Andrea Franzoso. La rappresentazione, che fa parte del cartellone “Extra Sipario” della stagione 2025/2026 dei Teatri di Siena diretta da Vincenzo Bocciarelli, offre un’occasione di riflessione profonda sul bullismo, le relazioni, le difficoltà giovanili e la possibilità di cambiare il proprio percorso di vita.

L’inserimento di “Ero un bullo” nella stagione teatrale senese segue un atto di indirizzo approvato lo scorso 23 settembre dalla Giunta comunale, che ha riconosciuto il valore culturale ed educativo dello spettacolo e ne ha sostenuto l’inclusione nelle iniziative organizzate in occasione della Giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo. L’amministrazione comunale, da anni impegnata in politiche giovanili e progetti di sensibilizzazione contro ogni forma di discriminazione e violenza, intende così promuovere una riflessione collettiva, utilizzando il linguaggio del teatro come strumento di consapevolezza, dialogo e crescita sociale.

“Con ‘Ero un bullo’ – afferma Micaela Papi, assessore alle politiche giovanili del Comune di Siena – vogliamo offrire ai giovani e alla comunità un’occasione concreta per riflettere sul bullismo e sul cyberbullismo. Attraverso questa storia vera, che racconta sfide, errori e possibilità di cambiamento, incoraggiamo ragazzi e ragazze a confrontarsi con le relazioni, le responsabilità personali e la costruzione di un ambiente rispettoso e sicuro. Iniziative come questa ci aiutano a prevenire il disagio giovanile e a promuovere valori fondamentali per la comunità”.

“Ero un bullo” racconta con linguaggio immediato e coinvolgente una storia autentica di crescita e trasformazione, mettendo in dialogo il pubblico con temi di grande attualità. Il progetto scenico si concentra su tre livelli relazionali fondamentali, con sé stessi, con gli altri e con il gruppo, attraverso una messa in scena che valorizza il “qui e ora” del teatro e la percezione emotiva diretta del pubblico. “Ero un bullo” non è solo una performance teatrale, ma una proposta formativa e partecipativa: attraverso le emozioni e le situazioni rappresentate, invita spettatori di ogni età a interrogarsi sulle dinamiche relazionali, sulle responsabilità personali e sul ruolo di ciascuno nella costruzione di comunità rispettose e sicure.

La giornata di giovedì 19 febbraio prevede una replica mattutina, alle ore 10, riservata alle scuole con ingresso gratuito e una replica serale alle ore 21, aperta al pubblico e inserita nella stagione teatrale. La realizzazione artistica vede in scena gli attori Lorenzo Feltrin, Giulia Lacorte e Nicolò Bruno, con la regia di Lucia Messina. Le scenografie, essenziali e simboliche, sono curate da Federico Balestro, mentre la produzione è a cura della Fondazione Aida.