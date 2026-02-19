GIUSEPPE MENGOLI SUL PODIO DELLA SINFONICA SICILIANA AL POSTO DI FRANCESCO ANGELICO

Programma variato con il Concerto per violino op. 61 e la Sinfonia n. 7 op. 92

Politeama Garibaldi

venerdì 20 febbraio, ore 20.30

sabato 21 febbraio, ore 17.30

Qui il link per scaricare le fotografie di Giuseppe Mengoli

https://www.dropbox.com/scl/fo/3s0139l71l9e79d9i1l92/AIZdKWSO2kO0Z6Wf3g1Y-Jw?rlkey=sr8y6d4pn2d4o3q62ceetuwy0&st=imgfggnf&dl=0

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana comunica che, diversamente da quanto precedentemente annunciato, i concerti in programma venerdì 20 febbraio alle ore 20.30 e sabato 21 febbraio alle ore 17.30 al Politeama Garibaldi saranno diretti da Giuseppe Mengoli.

Il programma rimane invariato e prevede il Concerto per violino in re maggiore op. 61 – solista Ellinor D’Melon – e la Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92 di Ludwig van Beethoven.

Giuseppe Mengoli – nota biografica

Direttore d’orchestra tra i più promettenti della nuova generazione, si è imposto all’attenzione internazionale vincendo nel 2023 la Mahler Competition. Ha quindi diretto i Wiener Symphoniker al festival di Bregenz e ha sostituito Herbert Blomstedt alla guida dei Bamberger Symphoniker. Ha già debuttato con l’Orchestra Sinfonica Nazionale della Rai, l’Opéra di Marsiglia, la Rotterdam Philharmonic, la SWR Symphonieorchester, la Bruckner Orchester Linz e l’Orchestre de la Suisse Romande, nonché con la Dresdner Philharmonie, l’Orchestre Philharmonique de Luxembourg, la RTVE di Madrid e la Wiener Kammerorchester; ha diretto Un ballo in maschera al Teatro della Fortuna di Fano e La sonnambula al Teatro Massimo di Palermo. Si è formato come violinista oltre che come direttore, ed è un polistrumentista – ha studiato anche percussioni, pianoforte, tromba e jazz – attivo anche come compositore. Ha seguito un Master in direzione d’orchestra con Nicolás Pasquet e Ekhart Wycik alla Hochschule Franz Liszt di Weimar. Nella stagione 2022/23, ha concluso il suo periodo di Assistant Conductor di Lorenzo Viotti all’Orchestra dei Paesi Bassi e all’Opera Nazionale Olandese di Amsterdam. Ha lavorato come primo violino e direttore assistente con Oleg Caetani, Daniel Barenboim, Christoph König e John Axelrod con orchestre quali la Real Orquestra Sinfonica de Sevilla, l’Opera di Oslo, l’Orchestra Sinfonica di Milano e la Royal Opera house di Londra. È stato anche primo violino della Gustav Mahler Jugendorchester, della Filarmonica Toscanini, e violinista della Konzerthaus Orchester Berlin e della Rundfunk Sinfonieorchester di Berlino.

PROGRAMMA

Ludwig van Beethoven

(Bonn 1770 – Vienna 1827)

Concerto in re maggiore per violino e orchestra op. 61

Allegro ma non troppo

Larghetto

Rondò (Allegro)

Durata: 43’

°°°

Sinfonia n. 7 in la maggiore op. 92

Poco sostenuto, Vivace

Allegretto

Presto

Allegro con brio

Durata: 38’

Violino Ellinor D’Melon

Orchestra Sinfonica Siciliana