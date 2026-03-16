CULTURA E SPETTACOLO

Al Santa Maria della Scala le visite tematiche alla Tebaide restaurata

Marina PellitteriBy Nessun commento2 Mins Read

Al Santa Maria della Scala le visite
tematiche alla Tebaide restaurata
Tre appuntamenti per ammirare il capolavoro trecentesco di Lippo Vanni
con un focus particolare su riscoperta e intervento conservativo
Siena, 16 marzo 2026 – Il Complesso museale Santa Maria della Scala, in collaborazione
con la Società di Esecutori di Pie Disposizioni in Siena – E.T.S., presenta una serie di
visite guidate tematiche, a cura di Laura Martini e Raffaele Marrone, dedicate alla
Tebaide, il ciclo di affreschi attribuito a Lippo Vanni e recentemente restaurato, oggi
nuovamente fruibile dal pubblico.
Gli appuntamenti sono in programma sabato 21 marzo, sabato 18 aprile e sabato 30
maggio, con inizio alle ore 11.00.
Per la rarità del soggetto e per l’altissima qualità pittorica, la Tebaide è considerata uno
dei vertici del Trecento senese e, al tempo stesso, una delle acquisizioni più significative
emerse negli ultimi decenni nel patrimonio storico-artistico cittadino. Il ciclo decorava – e
torna ora a distinguere – il locale di accesso dell’antica compagnia dei Disciplinati,
ambiente oggi sede storica della stessa Società di Esecutori di Pie Disposizioni, che ha
promosso e sostenuto l’intervento conservativo.
La storia di questa restituzione è parte integrante del progetto: le prime tracce degli
affreschi vennero individuate alla fine degli anni Novanta nel corso degli interventi di
recupero dell’antico Ospedale; successivamente ulteriori porzioni emersero grazie alla
rimozione di strutture che ne occultavano la lettura, pur restando ancora schermate da
strati di tinteggiature. La piena emersione del ciclo e il restauro, avviati negli ultimi anni
anche grazie a un importante sostegno economico esterno, hanno consentito di
recuperare un complesso pittorico di straordinaria coerenza e raffinatezza, restituendone
colori, dettagli e ampiezza.
Le visite guidate offriranno al pubblico un’occasione ravvicinata per conoscere il contesto
storico e devozionale dell’opera, la vicenda della sua riscoperta e le principali fasi
dell’intervento di restauro. Il percorso consentirà anche di approfondire i contenuti
iconografici del ciclo, ambientato nel deserto della Tebaide: un insieme di episodi dedicati
a monaci ed eremiti, con figure e storie legate ai primi padri del monachesimo, concepite
come esempi di vita e di disciplina spirituale. Un impianto che dialoga in modo

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Marina Pellitteri direttore responsabile ed editore Aletheia Online

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