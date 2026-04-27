MISERIE E NOBILTÀ DEL MONDO DELL’OPERA. IL DEBUTTO DE “LE CONVENIENZE ED INCONVENIENZE TEATRALI” DI DONIZETTI AL TEATRO MASSIMO DI PALERMO

MISERIE E NOBILTÀ DEL MONDO DELL’OPERA. TRA SATIRA E VIRTUOSISMO, NICOLA ALAIMO E DESIRÉE RANCATORE CONQUISTANO IL PUBBLICO DEL TEATRO MASSIMO NEL NUOVO ALLESTIMENTO DE “LE CONVENIENZE ED INCONVENIENZE TEATRALI” DI DONIZETTI FIRMATO DA MOSHE LEISER E PATRICE CAURIER. SUL PODIO GEORGE PETROU.

Palermo, 27 aprile 2026. Una messinscena dissacrante, capace di trasformare un’opera di “teatro nel teatro” in un dialogo diretto con l’anima della città. Il successo della serata ha confermato il valore della sfida: puntare su un titolo meno frequentato del catalogo donizettiano ma profondamente legato al sogĺgiorno palermitano del compositore nella stagione 1825-26.

L’allestimento firmato dai registi Moshe Leiser e Patrice Caurier con la direzione musicale di George Petrou, ha conquistato la platea con un susseguirsi di trovate spassose, tra baritoni “volanti” e citazioni pop, sostenute dall’eccellenza dell’Orchestra e del Coro della Fondazione, istruito da Salvatore Punturo.

Principali artefici del successo due beniamini della scena internazionale, tornati “a casa” per questa produzione: Nicola Alaimo, nel ruolo en travesti di Mamma Agata, ha dominato il palcoscenico con una presenza scenica e una vis comica travolgenti, curando personalmente la traduzione della propria parte in siciliano; Desirée Rancatore, nei panni della capricciosa primadonna Corilla Scortichini, tra virtuosismi vocali e autoironia, ha incarnato le fragilità e le ambizioni del mondo del palcoscenico. Grandi applausi per tutto il cast: da Giuseppe Toia a Joshua Sanders, Maximiliano Danta, Bryan Sala, Matteo Mollica, Salvatore Salvaggio, Blagoj Nacoski e per Caterina Di Tonno, applauditissima per l’intensa interpretazione di Te voglio bene assaje.

Il team creativo porta la firma di Agostino Cavalca per i costumi e di Christophe Forey per le luci. Assistente alla regia Eike Mann. Scene di Moshe Leiser, Assistente alla scenografia Thibault Sinay. Assistente ai costumi Camilla Masellis. Orchestrazioni aggiuntive del Maestro Alberto Maniaci. Consulenza drammaturgica e musicale di Paolo V. Montanari. Repliche fino al 3 maggio.