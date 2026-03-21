Isole Eolie registrata scossa di terremoto di magnitido 4.3

Isole Eolie: registrate quindici scosse di terremoto di cui due nella zona del Tirreno meridionale.

. I rilevamenti sono stati effettuati dall’Ingv, L’istituto nazionale di Geofisica e Vulcanologia, tra le 2,40 e le 5.48. Le scosse sono state avvertire anche a Palermo

Un terremoto di magnitudo ML 4.3 è avvenuto nella zona: Isole Eolie (Messina), il

21-03-2026 01:49:09 (UTC) 5 ore, 54 minuti fa

21-03-2026 02:49:09 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.4583, 14.2103 ad una profondità di 11 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

Un terremoto di magnitudo ML 4.6 è avvenuto nella zona: Tirreno Meridionale (MARE), il

21-03-2026 01:46:04 (UTC) 5 ore, 55 minuti fa

21-03-2026 02:46:04 (UTC +01:00) ora italiana

con coordinate geografiche (lat, lon) 38.5342, 14.1877 ad una profondità di 29 km.

Il terremoto è stato localizzato da: Sala Sismica INGV-Roma.

Ricerca terremoti: Qualsiasi nel raggio di 30 km

I valori delle coordinate ipocentrali e della magnitudo rappresentano la migliore stima con i dati a disposizione. Eventuali nuovi dati o analisi potrebbero far variare tali stime.

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