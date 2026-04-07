Donald Trump valuta l’uso delle armi nucleari contro l’Iran?

Iran, Trump conferma ultimatum: “Intera civiltà forse morirà”. Papa: “Minaccia inaccettabile” – Diretta

Casa Bianca: “Non useremo armi nucleari”. Media Teheran: “Canali di comunicazione con Usa non sono chiusi”. Times: “Mojtaba Khamenei ricoverato in gravi condizioni, non è cosciente”. Raid Usa su isola Kharg

A poche ore dalla scadenza dell’ultimatum all’Iran, Donald Trump conferma la deadline e torna ad avvertire Teheran. “Un’intera civiltà – ha detto – morirà questa notte, per non tornare mai più. Non voglio che accada, ma probabilmente succederà”. La Casa Bianca ha nel frattempo smentito su X che gli Stati Uniti stiano valutando l’uso dell’arma nucleare contro l’Iran, scagliandosi contro alcune interpretazioni delle dichiarazioni del vicepresidente JD Vance.

CTA

Continuerebbe intanto lo sforzo diplomatico per giungere a un cessate il fuoco. Secondo Axis, nelle ultime 24 ore si sono registrati progressi nei negoziati tra Stati Uniti e Iran, ma resta improbabile il raggiungimento di un accordo di cessate il fuoco entro la scadenza fissata da Trump (le 20 ora americana, le 2 di notte in Italia). “I canali diplomatici e di colloqui indiretti con gli Stati Uniti non sono chiusi”, si legge sull’account X del Tehran Times, dopo che lo stesso giornale qualche ora fa aveva dato notizia della chiusura di tutti i canali di comunicazione tra Washington e Teheran.

Mojtaba Khamenei, Guida Suprema iraniana, sarebbe nel frattempo ricoverato in un ospedale di Qom, non cosciente e non in grado di governare l’Iran. E in seguito alle minacce di ulteriori attacchi da parte degli Stati Uniti, Teheran ha rivolto un appello ai giovani affinché formino “catene umane” intorno alle centrali elettriche del Paese.

Aggiornamenti disponibili

2 minuti fa

Pakistan: “Chediamo a Trump proroga 2 settimane e a Teheran riapertura Hormuz”

“Affinché la diplomazia possa seguire il suo corso, chiedo vivamente al presidente Trump di prorogare il termine di due settimane. Il Pakistan, in tutta sincerità, chiede ai fratelli iraniani di aprire lo Stretto di Hormuz per un periodo corrispondente di due settimane, come gesto di buona volontà”. Questo l’appello su X del premier pakistano, Shehbaz Sharif, mentre “gli sforzi volti a una soluzione pacifica del conflitto in corso in Medio Oriente procedono con costanza, determinazione e slancio, con la possibilità di portare a risultati concreti nel prossimo futuro”.

Sharif ha inoltre esortato “tutte le parti in conflitto a rispettare ovunque un cessate il fuoco della durata di due settimane, affinché la diplomazia possa giungere a una conclusione definitiva del conflitto, nell’interesse della pace e della stabilità a lungo termine nella regione”.

Condividi

9 minuti fa

Crosetto: “Mondo non può permettersi Hormuz venga bloccato per troppo tempo”

”Il mondo non può permettersi che lo stretto di Hormuz venga bloccato per troppo tempo, perché ci rendiamo conto dell’impatto che sta avendo sulle nostre economie, nella vita di ognuno di noi, e parliamo di un petrolio ancora a prezzi bassi, se questo proseguisse potrebbe rialzarsi ancora e sarebbe ancora più grande l’impatto economico. Quindi bisogna riaprire Hormuz prima possibile e per farlo occorre arrivare a una tregua o a una pace”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a ‘Porta a Porta’ su Raiuno in onda stasera.

Condividi

18 minuti fa

Nbc: Pentagono propone a Trump obiettivi per evitare accuse crimini guerra

Il Pentagono avrebbe predisposto per il presidente statunitense Donald Trump una serie di opzioni di attacco contro obiettivi iraniani che sono sia militari che civili, nel tentativo di evitare contestazioni legate alla definizione di “crimine di guerra”. Lo riporta Nbc News, citando due funzionari statunitensi.

Secondo quanto riferito, Trump starebbe valutando se dare seguito alla minaccia di colpire infrastrutture critiche iraniane, tra cui ponti, centrali elettriche e impianti di desalinizzazione, alcune delle quali potrebbero rientrare tra obiettivi di natura civile.

Stando alla ricostruzione dell’emittente, tra le opzioni esaminate dal Pentagono figurerebbero infrastrutture a “doppio uso”, cioè utilizzate sia per scopi civili sia militari. Questa classificazione consentirebbe all’amministrazione di sostenere che si tratti di obiettivi legittimamente militari e, di conseguenza, non riconducibili tecnicamente alla definizione di crimine di guerra.

Condividi

25 minuti fa

Teheran: “Pronti a tutti gli scenari”

L’Iran è pronto a “tutti gli scenari” a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum per un accordo stabilita dal presidente americano Donald Trimp. Lo ha dichiarato il primo vicepresidente iraniano Mohammad Reza Aref.

“La sicurezza nazionale e la sostenibilità delle infrastrutture sono oggetto dei nostri calcoli precisi. Il governo ha finalizzato in dettaglio le misure necessarie per tutti gli scenari – ha scritto Aref su X – Nessuna minaccia è al di fuori della nostra preparazione e capacità di intelligence”.

Condividi

31 minuti fa

Bahrain: operazioni in porto principale sospese da domani

Le operazioni del principale porto del Bahrein saranno “temporaneamente sospese a partire dall’inizio della giornata” di domani. Lo ha annunciato il gestore dello scalo, a poche ore dalla scadenza dell’ultimatum del presidente statunitense Donald Trump, che ha minacciato di colpire infrastrutture essenziali in Iran senza un accordo.

Apm Terminals Bahrain, la società che gestisce il porto di Khalifa Bin Salman, ha dichiarato di “adattarsi costantemente alle circostanze e di aver quindi temporaneamente sospeso le operazioni nelle ultime settimane quando necessario”, secondo un comunicato diffuso all’Afp.

Condividi

41 minuti fa

Kuwait ai cittadini: “Da mezzanotte fondamentale restare a casa”

Il Kuwait ha invitato cittadini e residenti a evitare di uscire di casa dalla mezzanotte fino alla mattina di mercoledì, a poche ore dalla scadenza fissata dagli Stati Uniti per un accordo con l’Iran, oltre la quale potrebbero scattare attacchi su larga scala contro infrastrutture civili.

“In base a quanto comunicato dal ministero dell’Interno, è fondamentale che cittadini e residenti restino nelle proprie abitazioni ed evitino di uscire, salvo casi di assoluta urgenza, dalla mezzanotte di martedì 7 aprile fino alle 6 di mercoledì 8 aprile”, si legge in una nota diffusa su X.

Condividi

53 minuti fa

Amb. Usa a Riad: “Connazionali riconsiderino pellegrinaggio alla Mecca”

L’ambasciata degli Stati Uniti in Arabia Saudita ha raccomandato ai cittadini americani di riconsiderare la partecipazione all’Hajj di quest’anno, il tradizionale pellegrinaggio islamico alla Mecca, “a causa della situazione di sicurezza in corso e delle interruzioni intermittenti dei viaggi”.

L’Hajj è uno dei cinque pilastri dell’Islam: ogni musulmano che ne abbia la possibilità fisica ed economica è tenuto a compiere almeno una volta nella vita il viaggio religioso verso la città santa.

Condividi

Oggi

20:42

Teheran: “Inviato Onu in arrivo per colloqui su Stretto Hormuz”

L’Iran ha annunciato l’arrivo a Teheran di un inviato delle Nazioni Unite incaricato di contribuire alla risoluzione della crisi nello Stretto di Hormuz, segnalando una ripresa dell’attività diplomatica nonostante le tensioni in corso.

Lo ha dichiarato al Consiglio di Sicurezza l’ambasciatore iraniano all’Onu Amir-Saeed Iravani, precisando che “l’inviato personale del segretario generale è attualmente in viaggio verso Teheran per proseguire le consultazioni”. Iravani – riporta Iran International – ha aggiunto che l’Iran “è pronto a impegnarsi in modo costruttivo con tutti gli sforzi diplomatici autentici” finalizzati a porre fine al conflitto e a ristabilire la stabilità nello snodo marittimo strategico.

Condividi

Oggi

20:31

Crosetto: “Stiamo lavorando perché non ci sia nessuna apocalisse”

”Noi stiamo lavorando perché non ci sia nessuna apocalisse, perché anche se questa guerra non ci riguarda, anche se abbiamo detto fin dall’inizio che la consideriamo illegittima e che non doveva partire nel modo in cui è partita, nonostante quello abbiamo visto che tutto quello che succede anche a migliaia di chilometri di distanza poi si ripercuote su di noi, sulla nostra sicurezza e sulle nostre famiglie. Quindi fino all’ultimo cerchiamo di scongiurare anche dei modi eccessivi con cui fare la guerra. Perché c’è guerra e guerra”. Lo ha detto il ministro della Difesa Guido Crosetto a ‘Porta a Porta’ in onda stasera su Raiuno.

Condividi

Oggi

20:09

Media: per Israele ore ‘drammatiche’ in attesa scadenza ultimatum Trump

Israele si prepara a diversi possibili scenari in vista della scadenza dell’ultimatum lanciato da Donald Trump all’Iran (le 20 negli Stati Uniti, le 2 di notte in Italia), tra l’ipotesi di un cessate il fuoco o di un accordo temporaneo e quella di un’ulteriore espansione degli attacchi oltre quelli già condotti da Israele e Stati Uniti. Lo riporta l’emittente israeliana Channel 12, citando fonti governative.

Secondo funzionari di alto livello, le prossime ore saranno “drammatiche”, anche per il timore che Washington e Teheran possano raggiungere un’intesa dell’ultimo minuto che non affronti pienamente questioni chiave – in particolare il programma nucleare iraniano – e che non tuteli tutti gli interessi israeliani.

Allo stesso tempo, le stesse fonti sottolineano che, se la scadenza fissata da Trump dovesse passare senza un accordo, potrebbe aprirsi una “straordinaria finestra di opportunità” per colpire infrastrutture energetiche, elettriche e altri siti strategici iraniani finora non presi di mira. Secondo l’emittente, Israele e Stati Uniti avrebbero già coordinato una divisione degli obiettivi.

Condividi

Oggi

20:03

Rincrescimento dell’Idf per ‘danni collaterali’ a sinagoga Teheran, edificio completamente distrutto

I militari israeliani hanno espresso rincrescimento per quelli che hanno definito come “danni collaterali” a una sinagoga di Teheran colpita in pieno periodo di Pesach durante un raid la scorsa notte contro un comandante iraniano di spicco dopo che i media iraniani hanno reso nota la completa distruzione della sinagoga di Rafi-Nia nel centro della città. “La scorsa notte le Idf hanno colpito un comandante di spicco nella base di emergenza “Khatam al-Anbiya” del regime del terrore iraniano. L’Idf esprime rincrescimento per i danni collaterali alla sinagoga e sottolinea che il raid era diretto “non a un qualsiasi luogo di culto ma a un militare di alto grado nelle forze armate del regime”.

Condividi

Oggi

19:55

Wsj: Teheran ha detto a Pakistan che sta vincendo e che ha ancora 15mila missili

L’Iran continuerebbe a mantenere una posizione intransigente nei negoziati e a non mostrare alcun segno di cedimento, scrive il Wall Street Journal. Teheran avrebbe riferito al Pakistan, che sta mediando i colloqui, di ritenere di essere in vantaggio e di aver mantenuto 15.000 missili e 45.000 droni nel proprio arsenale, secondo i mediatori e una persona a conoscenza dei fatti, per i quali le cifre sono probabilmente esagerate, ma riflettono la posizione negoziale irremovibile dell’Iran.

Condividi

Oggi

19:45

Guterres: “Molto turbato da parole Trump su morte civiltà”

Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha espresso preoccupazione per le parole del presidente americano Donald Trump secondo cui “un’intera civiltà morirà” senza un accordo di cessate il fuoco entro la scadenza delle 20 americane (le 2 di notte in Italia).

Il portavoce Onu Stéphane Dujarric ha dichiarato ai giornalisti che “il segretario generale è molto turbato dalle dichiarazioni che abbiamo ascoltato ieri e ancora questa mattina, dichiarazioni che suggeriscono che un intero popolo o un’intera civiltà possa essere chiamato a pagare le conseguenze di decisioni politiche e militari”.

Teheran: “Minacce Trump distruzione civiltà sono segno ignoranza”

La portavoce del governo iraniano, Fatemeh Mohajerani, ha definito la minaccia del presidente statunitense Donald Trump di “distruggere la civiltà iraniana” un “segno di ignoranza” che non favorisce l’apertura di un dialogo.

Mohajerani – intervistata dall’agenzia ufficiale Irna – ha dichiarato che “mantenere la pace e la sicurezza dei cittadini è la priorità del governo, e le minacce non turberanno la calma pubblica”. “La porta del dialogo si apre con il rispetto; il sentiero stretto delle minacce, della meschinità e dell’umiliazione non è una via d’accesso – ha aggiunto – Minacciare una ‘civiltà’ è, più che altro, un segno di ignoranza verso la storia di una nazione che ha ripetutamente superato le crisi e continua a resistere”.

19:29

Axios: nuove discussioni su colloqui a Islamabad con presenza Vance

Proseguono i negoziati tra Stati Uniti ed Iran prima della scadenza dell’ultimatum di Donald Trump (le 20 ora americana, le 2 di notte in Italia), ed è tornata in discussione la possibilità di un incontro in presenza tra una delegazione statunitense guidata dal vicepresidente J.D. Vance e una delegazione iraniana. Lo riferisce un funzionario americano ad Axios, secondo cui “c’è apertura verso ulteriori colloqui. La settimana scorsa era Ginevra, questa settimana potrebbe essere Islamabad”.

Un’altra tra le opzioni valutate – spiegano sempre fonti americane – è quella di un incontro virtuale tra le squadre negoziali di Stati Uniti e Iran, con il coinvolgimento di mediatori pakistani. Secondo Axios, i negoziati dovrebbero proseguire nelle prossime ore fino alla scadenza fissata da Trump.

Condividi

Carica altro

Live Blog Software

A Qom e a Teheran sono state registrate forti esplosioni e le Forze di Difesa Israeliane avrebbero preso di mira un ponte ferroviario nella città di Kashan. Esplosioni anche sulla strategica isola di Kharg, dove un raid Usa ha colpito diversi “obiettivi militari”.

Guerra con l’Iran: Israele e gli Stati Uniti hanno bombardato l’isola di Kharg, un importante snodo per l’industria petrolifera del Golfo, poche ore prima dell’ultimatum di Donald Trump.

Mentre l’Iran minacciava azioni che avrebbero privato “gli Stati Uniti e i loro alleati” di petrolio e gas “per anni”, “si sono udite diverse esplosioni” nella regione, ha riferito martedì l’agenzia di stampa iraniana Mehr.

Guerra con l’Iran: Israele e gli Stati Uniti hanno bombardato l’isola di Kharg, un importante snodo per l’industria petrolifera del Golfo, poche ore prima dell’ultimatum di Donald Trump.

Mentre l’Iran minacciava azioni che avrebbero privato “gli Stati Uniti e i loro alleati” di petrolio e gas “per anni”, “si sono udite diverse esplosioni” nella regione, ha riferito martedì l’agenzia di stampa iraniana Mehr.

I FATTI ESSENZIALI

(3)

Donald Trump è “l’unico” a sapere “cosa farà” in Iran, afferma il suo portavoce.

“Il regime iraniano ha tempo fino alle 20:00 ora di Washington per cogliere l’occasione e raggiungere un accordo con gli Stati Uniti. Solo il presidente sa qual è la nostra posizione e cosa farà “, ha dichiarato la portavoce della Casa Bianca Karoline Leavitt.

Il suo commento è stato espresso in risposta a due domande distinte poste alla Casa Bianca dall’Agence France-Presse: in primo luogo, per chiarire se Donald Trump intendesse usare armi nucleari contro l’Iran e, in secondo luogo, per commentare le notizie di stampa secondo cui Teheran avrebbe interrotto tutte le sue linee di comunicazione con gli Stati Uniti.

18:09

Prendere di mira le infrastrutture civili è “un crimine di guerra”, ci ricorda l’ONU.

L’Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani, Volker Türk, ha denunciato martedì la “retorica incendiaria” che circonda il conflitto in Medio Oriente, ricordando che colpire le infrastrutture civili è “un crimine di guerra” .

“Secondo il diritto internazionale, attaccare deliberatamente i civili e le infrastrutture civili è un crimine di guerra. Chiunque sia responsabile di crimini internazionali deve essere processato da un tribunale competente “, ha sottolineato Türk in una dichiarazione che non menzionava esplicitamente gli Stati Uniti, l’Iran o Israele.

Donald Trump valuta l’uso delle armi

nucleari contro l’Iran? Mentre l’ultimatum degli Stati Uniti sta per scadere, con la prospettiva di un attacco totale alle infrastrutture iraniane, le parole del vicepresidente americano JD Vance diventano un caso. Gli Stati Uniti hanno “strumenti nel loro arsenale che finora non abbiamo deciso di usare” nella guerra contro l’Iran, dice il numero 2 dell’amministrazione nel corso di una conferenza stampa in Ungheria. Una frase ambigua, sufficiente per alimentare il dubbio sul ricorso ad una soluzione estrema.

CTA

E poco importa che Vance, subito dopo, si dica “fiducioso” che i negoziati eviteranno il loro impiego. Gli Stati Uniti, dice il vicepresidente, hanno “ampiamente raggiunto i loro obiettivi militari”, e con l’Iran “ci saranno molti negoziati” da qui alla scadenza dell’ultimatum fissato dagli Stati Uniti, alle 2 ora italiana di domani, per la riapertura dello Stretto di Hormuz. “Devono sapere che abbiamo strumenti nel nostro arsenale che finora non abbiamo deciso di usare. Il presidente degli Stati Uniti può decidere di usarli, e deciderà di usarli se gli iraniani non cambieranno la loro condotta”, afferma. C’è chi si spinge a leggere nelle parole di Vance un riferimento ad armi fino ad ora non prese in considerazione. E davanti alle ipotesi che includono il ricorso alle armi nucleari, la Casa Bianca è costretta a intervenire formalmente. “Non c’è letteralmente nulla in ciò che ha detto il vicepresidente che suggerisca una cosa del genere, branco di buffoni”, la posizione della Casa Bianca.

Conferenza dove il tycoon ha più volte lanciato la sfida alla Repubblica Islamica sui negoziati, dopo il ‘no’ iraniano alla proposta Usa su una tregua e sulla riapertura dello Stretto di Hormuz. Un rifiuto mal digerito dal presidente americano, che ha poi bocciato la controproposta in 10 punti giudicandola “importante”, ma anche “non sufficiente”. “Hanno fatto un passo molto significativo, vedremo cosa succederà”, le parole del tycoon. Che poco dopo, però, è passato nuovamente alle minacce.

L’ultimatum e l’avvertimento a Teheran

Ed è così che, se non si arriverà oggi a un accordo per la fine della guerra che dura ormai quasi da cinque settimane, il leader Usa ha promesso a Teheran che scatenerà “l’inferno”.