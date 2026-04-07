Seneca-De brevitate vitae. Sulla brevita’ della vita

Seneca-De brevitate vitae 1 (I-III)

[1] Maior pars mortalium, Pauline, de naturae malignitate conqueritur, quod in exiguum aevi gignimur, quod haec tam velociter, tam rapide dati nobis temporis spatia decurrant, adeo ut exceptis admodum paucis ceteros in ipso vitae apparatu vita destituat. Nec huic publico, ut opinantur, malo turba tantum et inprudens vulgus ingemuit: clarorum quoque virorum hic adfectus querellas evocavit. Inde illa maximi medicorum exclamatio est, “Vitam brevem esse, longam artem”; inde Aristotelis cum rerum naturā exigentis minime conveniens sapienti viro lis est: “aetatis illam animalibus tantum indulsisse ut quina aut dena saecula educerent, homini in tam multa ac magna genito tanto citeriorem terminum stare.” Non exiguum temporis habemus, sed multum perdimus. Satis longa vita et in maximarum rerum consummationem large data est, si tota bene conlocaretur; sed ubi per luxum ac neglegentiam diffluit, ubi nulli bonae rei inpenditur, ultimā demum necessitate cogente quam ire non intelleximus transisse sentimus. Ita est: non accipimus brevem vitam sed facimus nec inopes eius sed prodigi sumus. Sicut amplae et regiae opes, ubi ad malum dominum pervenerunt, momento dissipantur, at quamvis modicae, si bono custodi traditae sunt, usu crescunt, ita aetas nostra bene disponenti multum patet. [2] Quid de rerum naturā querimur? Illa se benigne gessit: vita, si uti scias, longa est. At alium insatiabilis tenet avaritia, alium in supervacuis laboribus operosa sedulitas; alius vino madet, alius inertiā torpet; alium defetigat ex alienis iudiciis suspensa semper ambitio, alium mercandi praeceps cupiditas circa omnis terras, omnia maria spe lucri ducit; quosdam torquet cupido militiae, numquam non aut alienis periculis intentos aut suis anxios; sunt quos ingratus superiorum cultus voluntariā servitute consumat; multos aut adfectatio alienae fortunae aut suae querella detinuit; plerosque nihil certum sequentis vaga et inconstans et sibi displicens levitas per nova consilia iactavit; quibusdam nihil quo cursum derigant placet, sed marcentis oscitantisque fata deprendunt, adeo ut quod apud maximum poetarum more oraculi dictum est verum esse non dubitem: “exigua pars est vitae quā vivimus.” Ceterum quidem omne spatium non vita sed tempus est. Urgent et circumstant vitia undique nec resurgere aut in dispectum veri attollere oculos sinunt, sed mersos et in cupiditatem infixos premunt. Numquam illis recurrere ad se licet; si quando aliqua fortuito quies contigit, velut profundum mare, in quo post ventum quoque volutatio est, fluctuantur, nec umquam illis a cupiditatibus suis otium est. De istis me putas dicere quorum in confesso mala sunt? aspice illos ad quorum felicitatem concurritur: bonis suis offocantur. Quam multis divitiae graves sunt! quam multorum eloquentia et cotidiana ostentandi ingenii occupatio sanguinem educit! quam multi continuis voluptatibus pallent! quam multis nihil liberi relinquit circumfusus clientium populus! Omnis denique istos ab infimis usque ad summos pererra: hic advocat, hic adest, ille periclitatur, ille defendit, ille iudicat, nemo se sibi vindicat, alius in alium consumitur. Interroga de istis quorum nomina ediscuntur, his illos dinosci videbis notis: ille illius cultor est, hic illius; suus nemo est. Deinde dementissima quorundam indignatio est: queruntur de superiorum fastidio, quod ipsis adire volentibus non vacaverint! Audet quisquam de alterius superbiā queri qui sibi ipse numquam vacat? Ille tamen te, quisquis es, insolenti quidem vultu sed aliquando respexit, ille aures suas ad tua verba demisit, ille te ad latus suum recepit: tu non inspicere te umquam, non audire dignatus es. Non est itaque quod ista officia cuiquam inputes, quoniam quidem, cum illa faceres, non esse cum alio volebas sed tecum esse non poteras. [3] Omnia licet quae umquam ingenia fulserunt in hoc unum consentiant, numquam satis hanc humanarum mentium caliginem mirabuntur. Praedia sua occupari a nullo patiuntur et, si exigua contentio est de modo finium, ad lapides et arma discurrunt: in vitam suam incedere alios sinunt, immo vero ipsi etiam possessores eius futuros inducunt. Nemo invenitur qui pecuniam suam dividere velit: vitam unusquisque quam multis distribuit! Adstricti sunt in continendo patrimonio, simul ad iacturam temporis ventum est, profusissimi in eo cuius unius honesta avaritia est. Libet itaque ex seniorum turbā comprendere aliquem: “pervenisse te ad ultimum aetatis humanae videmus, centesimus tibi vel supra premitur annus: agedum ad computationem aetatem tuam revoca. Duc quantum ex isto tempore creditor, quantum amica, quantum rex, quantum cliens abstulerit, quantum lis uxoria, quantum servorum coercitio, quantum officiosa per urbem discursatio; adice morbos quos manu fecimus, adice et quod sine usu iacuit: videbis te pauciores annos habere quam numeras. Repete memoriā tecum quando certus consilii fueris, quotus quisque dies ut destinaveras cesserit, quando tibi usus tui fuerit, quando in statu suo vultus, quando animus intrepidus, quid tibi in tam longo aevo facti operis sit, quam multi vitam tuam diripuerint te non sentiente quid perderes, quantum vanus dolor, stulta laetitia, avida cupiditas, blanda conversatio abstulerit, quam exiguum tibi de tuo relictum sit: intelleges te inmaturum mori.” Quid ergo est in causā? Tamquam semper victuri vivitis, numquam vobis fragilitas vestra succurrit, non observatis quantum iam temporis transierit; velut ex pleno et abundanti perditis, cum interim fortasse ille ipse qui alicui vel homini vel rei donatur dies ultimus sit. Omnia tamquam mortales timetis, omnia tamquam inmortales concupiscitis. Audies plerosque dicentes: “a quinquagesimo anno in otium secedam, sexagesimus me annus ab officiis dimittet.” Et quem tandem longioris vitae praedem accipis? Quis ista sicut disponis ire patietur? Non pudet te reliquias vitae tibi reservare et id solum tempus bonae menti destinare quod in nullam rem conferri possit? Quam serum est tunc vivere incipere cum desinendum est! Quae tam stulta mortalitatis oblivio in quinquagesimum et sexagesimum annum differre sana consilia et inde velle vitam inchoare quo pauci perduxerunt!

[1] La maggior parte dei mortali, o Paolino, si lamenta della scarsa generosità della natura, perché siamo generati per una breve esistenza, perché questi intervalli di tempo a noi concesso scorrerebbero così velocemente, così precipitosamente, tanto che, esclusi molto pochi, gli altri la vita li abbandona proprio nel preparativo della vita. Né a questo generale malanno, come lo ritengono, solo la folla e il volgo ignorante ha rivolto i suoi gemiti: questo sentimento ha suscitato le lamentele anche di uomini famosi. Da ciò deriva quella esclamazione del più grande dei medici “La vita è breve, lunga l’arte”; da ciò deriva la controversia di Aristotele che fa i conti con la natura, (controversia) per nulla conveniente per un uomo sapiente: “Essa agli animali ha concesso tanto tempo che essi allevano cinque o dieci generazioni, mentre per l’uomo, generato per fini così numerosi e importanti, sussiste un limite tanto più ridotto.” Non abbiamo poco tempo, ma molto ne perdiamo. È stata data una vita abbastanza lunga e abbastanza generosamente per la realizzazione di grandissimi risultati, se tutta fosse impiegata bene; ma quando scorre via nel lusso e nel disimpegno, quando non viene spesa per nessuno scopo buono, alla fine, costringendoci l’estrema necessità, ci accorgiamo che è passata (la vita) che non abbiamo compreso che se ne stava andando. È così: non riceviamo breve la vita, ma la rendiamo, e non siamo poveri di essa, ma prodighi. Come le ricchezze grandi e regali, quando sono giunte ad un cattivo padrone, in breve si dissipano, e invece, per quanto modeste, se sono state affidate a un buon custode, crescono con l’utilizzo, così la nostra esistenza per chi la gestisce bene è molto ampia. [2] Perché ci lamentiamo della natura? Essa si è comportata generosamente: la vita, se la sai usare, è lunga. Ma uno lo domina un’insaziabile avidità, un altro un’operosa attività tra inutili fatiche; un altro è madido di vino, un altro vive nel torpore per l’inerzia; un altro lo affatica l’ambizione sempre dipendente da giudizi altrui, un altro la precipitosa bramosia del mercanteggiare lo conduce con la speranza del lucro attorno a tutte le terre, a tutti i mari; alcuni li tormenta la passione della vita militare, sempre o impegnati nei pericoli per gli altri o ansiosi per i propri; ci sono alcuni che l’ingrato rispetto per i superiori logora in una volontaria schiavitù; molti li ha trattenuti o la ricerca della fortuna altrui o la lamentela della propria; i più, che non seguivano nulla di certo, una superficialità vagabonda e incostante e scontenta di sé ha sballottato attraverso nuove decisioni; ad alcuni non piace nulla verso cui dirigere la rotta, ma il destino li sorprende mentre marciscono e sbadigliano, tanto che non dubito che sia vero quello che presso il più grande dei poeti è stato detto a modo di oracolo: “esigua è la parte di vita in cui viviamo”. Del resto in verità tutta la durata dell’esistenza non è vita ma tempo. Incalzano e stanno intorno da ogni parte i vizi e non permettono di risollevarsi o di innalzare gli sguardi alla vista del vero, ma li tengono sommersi e rivolti verso la cupidigia. Mai a quelle persone è possibile ritornare a se stesse; se qualche volta per caso è capitata una qualche tranquillità, come il mare profondo, nel quale anche dopo il vento c’è movimento di onde, si agitano, né mai per loro c’è tregua dalle proprie passioni. Pensi che io parli di questi, i cui malanni sono dichiarati? Guarda quelli alla cui felicità ci si rivolge: sono schiacciati dai loro beni. Per quanti le ricchezze sono pesanti! A quanti l’eloquenza e l’occupazione quotidiana dell’ostentare il proprio ingegno succhia il sangue! Quanti sono pallidi per le ininterrotte voluttà! A quanti la folla di clienti riversatasi intorno non lascia nessuna libertà! Infine passa in rassegna tutti costoro, dai più umili fino ai più importanti: questo chiama un avvocato, questo assiste in tribunale, quello è imputato, quello è difensore, quello fa il giudice, nessuno si rivendica a se stesso, uno si logora per un altro. Chiedi notizie su costoro i cui nomi si imparano a memoria, vedrai che essi si distinguono per questi dettagli: questo è fautore di quello, questo di quello; nessuno lo è di se stesso. E quindi è assolutamente folle l’indignazione di alcuni: si lamentano dell’altezzosità dei superiori, perché non hanno avuto il tempo di riceverli quando andava bene a loro! Osa lamentarsi della superbia di un altro qualcuno che non ha mai tempo per se stesso? Quello però, chiunque tu sia, con volto in verità arrogante, qualche volta tuttavia ti ha guardato, quello ha abbassato le proprie orecchie alle tue parole, quello ti ha accolto al proprio fianco: tu non ti sei mai degnato di guardarti dentro, non di ascoltarti. Non è quindi il caso che tu addebiti a qualcuno queste attenzioni, perché in verità, quando le mettevi in pratica, non volevi essere con un altro ma non eri in grado di essere con te stesso. [3] Benché tutti gli ingegni che mai ebbero splendore siano d’accordo di fronte a quell’unica cosa, mai si meraviglieranno abbastanza di questa cecità delle menti umane. Non permettono che i propri poderi siano occupati da nessuno e se c’è una piccola contesa sulla misura dei confini, ricorrono ai sassi e alle armi: nella propria vita permettono che gli altri entrino, anzi in verità loro stessi fanno entrare addirittura i futuri possessori di essa. Non si trova nessuno che sia disposto a spartire il proprio denaro: la vita ciascuno a quanti la distribuisce! Sono impegnati nel conservare il patrimonio, non appena si è giunti alla perdita di tempo, sono molto prodighi in ciò di cui solo l’avarizia è onorata. Mi piace quindi prendere qualcuno dalla folla dei più vecchi: “Vediamo che tu sei giunto alla fine dell’esistenza umana, ti incalza il centesimo anno o oltre; orsù, rievoca la tua esistenza per un rendiconto. Considera quanto di questo tempo te l’ha portato via il creditore, quanto l’amante, quanto il patrono, quanto un cliente, quanto le liti con la moglie, quanto la punizione degli schiavi, quanto il correre in giro per la città per motivi di cortesia; aggiungi le malattie che abbiamo provocato con le nostre mani, aggiungi anche (il tempo) che è rimasto senza utilizzo: vedrai che tu hai meno anni di quanti ne conti. Richiama al ricordo dentro di te quando tu sia stato coerente con la tua decisione, quanto pochi giorni si siano svolti come avevi progettato, quando tu abbia avuto la disponibilità di te stesso, quando il volto è rimasto imperturbato, quando l’animo intrepido, quale opera tu abbia compiuto in un tempo così lungo, quanti abbiano rapinato la tua vita mentre tu non ti accorgevi di che cosa perdessi, quanto abbia portato via un vano dolore, una sciocca letizia, un’avida cupidigia, un’oziosa frequentazione, quanto poco ti sia rimasto del tuo: comprenderai che tu muori prematuramente.” Che cosa è dunque in questione? Vivete come destinati a vivere sempre, non vi viene mai in mente la vostra fragilità, non considerate quanto tempo è già passato; sprecate come da (un deposito) pieno e abbondante, quando nel frattempo forse proprio quel giorno che viene dato a qualche o persona o faccenda potrebbe essere l’ultimo. Come mortali temete tutto, come immortali desiderate tutto. Sentirai i più dire: “dai cinquant’anni mi ritirerò a vita tranquilla, il sessantesimo anno mi lascierà libero dagli impegni.” E infine chi ricevi come garante di una vita più lunga? Chi permetterà che queste cose vadano come progetti? Non ti vergogni di riservarti i rimasugli della vita e di destinare ad un buon atteggamento quel solo tempo che non potrebbe essere impiegato per nessuna cosa? Quanto è tardivo incominciare a vivere allora quando bisogna finire! Quale così stolta dimenticanza della mortalità rinviare ai cinquanta e sessant’anni le sagge decisioni e voler iniziare la vita dal punto al quale pochi l’hanno condotta!