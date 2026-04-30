30 aprile 2026

DANIJEL ŽEŽELJ E IL SIENA JAZZ ENSEMBLE

A MONTEPULCIANO CON “REQUIEM”

Sabato 2 maggio, alle 18, la performance di musica e pittura dal vivo

Agli Ex Macelli, la creatività contemporanea affronta l’attualità

MONTEPULCIANO – “Requiem” è un’esperienza che unisce musica e arti visive. Il tratto inconfondibile di Danijel Žeželj e il Siena Jazz Ensemble di Marco Colonna danno vita a una performance originale che mette in relazione, in tempo reale, pittura e musica. Sabato 2 maggio 2026, alle 18, presso gli Ex Macelli di Montepulciano prosegue così la rassegna Ascolti – appuntamenti musicali a Montepulciano, promossa e realizzata da Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte e Istituto di Musica Hans Werner Henze; in questo caso l’opera visiva prende forma dal vivo, mentre l’ensemble musicale articola un dialogo tra immagini e suono. Il segno artistico e l’espressione musicale si confrontano amplificando così i significati creativi, con una visione sulle grandi questioni dell’attualità.

Il Siena Jazz Ensemble riunisce giovani musicisti formati nell’ambito delle attività didattiche e performative di Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz. L’organico è formato da elementi impegnati in molteplici progetti che conciliano scrittura e improvvisazione. La direzione dell’ensemble è affidata a Marco Colonna, musicista e compositore romano, attivo da oltre vent’anni come polistrumentista, con una ricerca concentrata sul clarinetto basso, di cui esplora le potenzialità timbriche e espressive; accanto all’attività concertistica in solo e in ensemble, ha sviluppato progetti originali tra composizione e improvvisazione, collaborando con numerosi musicisti e partecipando a produzioni discografiche e festival in Italia e all’estero.

Danijel Žeželj è illustratore, fumettista e artista visivo di origine croata, attivo a livello internazionale e particolarmente legato a Montepulciano e al territorio. Il suo lavoro si distingue per un segno fortemente espressivo e per la capacità di muoversi tra graphic novel, arti visive e performance dal vivo, in un confronto costante con il linguaggio musicale.

“Requiem” si presenta quindi come un lavoro originale che accosta pratiche artistiche complementari in una forma aperta, affidata all’interazione tra i protagonisti impegnati sul palcoscenico.

Si consolida quindi la cooperazione tra Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte e Siena Jazz – Accademia Nazionale del Jazz che proprio in queste settimane ha attivato, insieme all’Accademia Musicale Chigiana, anche il progetto di residenza “Synthesis”, per la professionalizzazione dei 22 giovani musicisti, con il sostegno della Regione Toscana, attraverso fondi europei.

Il prossimo appuntamento della rassegna Ascolti è in agenda per domenica 17 maggio, alle 17.30, quando sarà il Tempio di San Biagio ad accogliere l’Orchestra Poliziana, la Corale Poliziana e il Gruppo Corale Le Grazie per l’esecuzione del Concerto di Primavera: sul podio, Alessio Tiezzi dirigerà un programma intessuto sulle musiche del grande repertorio di Vivaldi, Bach e Weber.

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