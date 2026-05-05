49ª Catania–Etna, iscrizioni chiuse a quota 150: tutto pronto per il weekend di gara.

La 49ª Catania Etna entra nella settimana decisiva e va spedita verso il fine settimana. Dall’8 al 10 maggio sulle pendici del Vulcano più alto d’Europa si vivranno le sfide del secondo appuntamento di Campionato Italiano Velocità Montagna sud e si aprirà il Campionato Siciliano salita per auto moderne e storiche. Si sono chiuse le iscrizioni a quota 150, un numero che conferma tutto il gradimento per la salita etnea ed anche l’insidioso fascino di un tracciato tra i più spettacolari ed anche tra i più selettivi. Ci sono i nomi che portano i colori della massima serie Supersalita alle porte di Catania, come il trio di testa del 2025: Francesco Conticelli, Samuele Cassibba e Luigi Fazzino. Due Nova Proto ed una Osella, tutte nelle ultime versioni e con gli aggiornamenti 2026. Proprio Luigi Fazzino, la giovane conferma siracusana di Melilli, è reduce dal successo assoluto in Veneto alla Salita del Costo dello scorso 12 aprile.

Ci sono ottimi protagonisti della vigilia in tutte le categorie, comprese le auto classiche e le auto storiche nelle 4 declinazioni formate dai raggruppamenti, ovvero le suddivisioni per anno di costruzione.

L’elenco iscritti verrà ufficializzato, dopo l’approvazione da parte di ACI Sport e solo nelle prossime ore si potranno conoscere tutti i nomi di quanti si sfideranno sui leggendari 7,5 Km che da Nicolosi si arrampicano verso la vetta dell’Etna, su un tracciato incastonato in una cornice unica, in un intreccio di colori tra il nero della pietra lavica, il verde della campagna e dei boschi e l’azzurro del mar Jonio sullo sfondo. Venerdì giornata di verifiche, sabato due salite di ricognizione e domenica 10 maggio le due gare che delineeranno la classifica 2026.