80° Repubblica Italiana, l’Assemblea Capitolina ricorda le Madri Costituenti

80° Repubblica Italiana, l’Assemblea Capitolina ricorda le Madri Costituenti

Il 28 maggio, alle ore 10, in apertura seduta

In occasione dell’80° anniversario della Repubblica Italiana, l’Assemblea capitolina in programma giovedì 28 maggio, alle ore 10, nell’Aula Giulio Cesare in Campidoglio, sarà aperta con un ricordo delle 21 Madri Costituenti.

La presidente dell’Assemblea capitolina, Svetlana Celli, e le consigliere capitoline rappresenteranno le donne che, con il loro impegno politico e civile, contribuirono alla nascita della Repubblica e alla definizione dei principi fondanti della Carta costituzionale.

All’iniziativa prenderanno parte Alfonso Celotto, costituzionalista, e Marisa Fagà, presidente dell’Associazione Nazionale Donne Elettrici (ANDE).