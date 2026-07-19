Nota della Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana

sul concerto del 18 luglio 2026 a Mazara del Vallo

La Fondazione Orchestra Sinfonica Siciliana esprime il proprio rammarico per quanto accaduto ieri sera a Mazara del Vallo in occasione del concerto dell’Estate Musicale 2026.

Pur considerando le previsioni meteo che annunciavano temperature particolarmente elevate, la Fondazione ha ritenuto opportuno mantenere fino all’ultimo l’appuntamento, per non creare disagi a chi lo aspettava e confidando in un miglioramento delle condizioni climatiche nelle ore serali che consentisse così il regolare svolgimento del concerto.

Una volta giunti sul luogo dell’esibizione, la situazione è stata invece verificata direttamente insieme ai professori d’orchestra: le temperature ancora molto elevate (superiori ai 35 gradi), l’umidità eccezionale, l’afa e il calore prodotto dall’impianto di illuminazione hanno determinato condizioni incompatibili con un’esecuzione orchestrale, in particolare per la salute degli esecutori, per la tutela degli strumenti ad arco, per i fiati e, non ultimo, per il mantenimento degli standard qualitativi. Per queste ragioni si è reso necessario rinunciare all’esibizione dell’Orchestra.

La Fondazione rivolge un sincero ringraziamento a Richard Galliano che, con sensibilità nei confronti del pubblico presente, ha accettato l’invito della Fondazione di esibirsi da solista, permettendo di mantenere fede all’impegno con i tanti che gremivano l’Atrio del Collegio dei Gesuiti.

«Siamo sinceramente dispiaciuti per il disagio arrecato al pubblico – dichiara il commissario straordinario Gabriele Crociata, presente a Mazara del Vallo. Abbiamo fatto tutto il possibile perché il concerto potesse svolgersi regolarmente, ma le condizioni climatiche riscontrate sul posto, del tutto eccezionali, non consentivano all’Orchestra di esibirsi senza mettere a rischio la salute personale, gli strumenti e la qualità stessa dell’esecuzione. È stata una decisione difficile, assunta con senso di responsabilità e nel pieno rispetto del nostro lavoro e del pubblico. A Richard Galliano va il nostro più sentito ringraziamento per la disponibilità dimostrata e ai tanti spettatori presenti rivolgiamo le nostre scuse per un episodio determinato esclusivamente da cause meteorologiche di forza maggiore».