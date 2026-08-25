Carburanti, domani Cdm per proroga misure

Sui prezzi dei carburanti e possibili misure di sostegno si è svolta oggi, martedì 25 agosto, una riunione tra la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, i vicepresidenti del Consiglio Antonio Tajani, Matteo Salvini, il leader di Noi moderati Maurizio Lupi e il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti.

Secondo quanto si apprende da fonti di palazzo Chigi, domani è previsto un nuovo Consiglio dei ministri, che dovrebbe prorogare per alcuni giorni le misure già in vigore, così da consentire al governo di lavorare a un intervento più mirato per “tutelare le fasce più deboli”. Quella in scadenza domani, relativa allo sconto sul diesel, precisano, non sarà la misura definitiva, ma servirà a consentire di mettere a punto il provvedimento nei tempi che sono necessari.

L’obiettivo è predisporre una misura maggiormente concentrata sulle fasce di reddito che hanno più bisogno del sostegno dello Stato, rendendo così l’intervento più efficace e selettivo.