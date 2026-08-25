Energy Awards 2026: un premio per i Comuni del Friuli Venezia Giulia

Alla sesta edizione possono candidarsi le Amministrazioni comunali attive nella transizione energetica e nella resilienza climatica. Entro il 15 settembre

L’Agenzia per l’energia (Ape) del Fvg ha lanciato la nuova edizione degli Energy Awards Fvg 2026: si tratta del premio per i Comuni che si impegnano nell’adozione di buone pratiche per ridurre consumi, risorse ed energia contribuendo concretamente alla lotta ai cambiamenti climatici. Possono partecipare al concorso, gratuitamente, tutti i Comuni del Friuli Venezia Giulia compilando la check list per la valutazione della sostenibilità energetica e ambientale dei Comuni elaborata da Ape Fvg.

La check list è disponibile sul sito web dedicato alla pagina: energy awards.ape.fvg.it/come-aderire-2026 e i tecnici di Ape Fvg sono a disposizione per eventuale assistenza nella compilazione. La candidatura andrà inviata all’Agenzia entro il 15 settembre 2026.

I Comuni che si distinguono nell’adozione di pratiche energeticamente efficienti verranno premiati in occasione del Galà degli Energy Awards Fvg, che si terrà nel mese di ottobre; nella precedente edizione sono stati premiati 17 Comuni. Il premio è giunto ormai alla sesta edizione, alternandone una dedicata ai Comuni e una alle imprese.

Nel contesto della riduzione dei consumi energetici e della governance climatica, la funzione delle Amministrazioni pubbliche è fondamentale, non solo per la capacità di incidere sui consumi con azioni e normative, ma anche per il ruolo esemplare e culturale che rivestono.