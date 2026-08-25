Palermo-Montecarlo: piazza d’onore per il Club Lauria nella Classe IRC e nella categoria ORC 2

Il Club di Mondello schiera uno degli equipaggi più giovani della regata nella sua South Kensington

Grande risultato per il Club Canottieri Roggero di Lauria alla 21ª edizione della Palermo-Montecarlo, la regata velica d’altomare del Circolo della Vela Sicilia, in collaborazione con Yacht Club de Monaco e Yacht Club Costa Smeralda, che si è conclusa domenica con la partecipazione di 39 imbarcazioni provenienti da 11 nazioni. L’imbarcazione South Kensington del Lauria ha conquistato il 2° posto assoluto nella Classe IRC (International Rule Club, una regola internazionale di compensazione del tempo) e il 2° posto nella categoria ORC 2 (Offshore Racing Congress), riservata alle imbarcazioni sotto gli 11 metri.

L’equipaggio del Lauria era composto dall’armatore, Massimo Licata D’Andrea, dal comandante, Massimiliano Passariello, da Mimì Campo, dallo skipper Tommaso Bruni, figlio di Ganga Bruni, noto allenatore e nipote del campione di vela, Checco Bruni; da Marco Cipriano, Giovanni Sanfilippo e Armando Caronna. Stefano Pelizza, navigatore da remoto. Con il sostegno di Banca del Fucino, Nuova Sport Car e Old River.

Il commento del presidente del Lauria, Andrea Vitale

“Un risultato di grande valore, ottenuto da un equipaggio probabilmente tra i più giovani dell’intera regata, interamente composto da atleti del Club e con un progetto sviluppato completamente in house, per scelta del deputato alla Vela, Stefano Tortorici, sotto la guida del direttore tecnico Armando Udine e dello skipper Tommaso Bruni – ha commentato il presidente del Club, Andrea Vitale -. Nonostante le difficoltà, South Kensington Lauria ha saputo mantenere ritmo, concentrazione e competitività, accorciando il gap nella seconda parte del percorso e portando a casa un risultato prestigioso in una delle regate d’altura più importanti del Mediterraneo”.

Il commento del direttore sportivo del Lauria, Giuseppe Minà

“È stata una regata particolarmente complessa – ha commentato l’avvocato Giuseppe Minà, direttore sportivo del Lauria -, condizionata dalle condizioni meteo che hanno costretto il comitato di regata a interrompere la competizione nella notte del 21 agosto, fatto mai avvenuto prima. Una situazione che ha inevitabilmente modificato strategie e scenari di gara. I Maxi e le imbarcazioni più grandi, infatti, avevano già completato il percorso, mentre gran parte della flotta, ripartita il giorno successivo, si è trovata a competere in condizioni meteo completamente differenti. Nonostante tutto ciò i ragazzi hanno portato il Lauria al traguardo ed alla piazza d’onore. È un risultato che premia il lavoro, la passione e il percorso tecnico costruito e che dimostra ancora una volta quanto si possa ottenere puntando sui nostri atleti, sulle nostre competenze e su un progetto interamente sviluppato all’interno del Club”.