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Comune di Sarteano, 1 settembre 2026

Omar Pedrini e i Bangcock in concerto al Castello di Sarteano per salutare l’estate

Venerdì 18 settembre una serata speciale in uno dei luoghi simbolo del paese. Omar Pedrini farà un lieto ritorno nel comune e si esibirà insieme ai Precious Time, cover band ufficiale dei Timoria, seguito dai Bangcock. Dalle 18 aperitivo e dj set. Ingresso gratuito con prenotazione obbligatoria.

Sarà il Castello di Sarteano a fare da cornice a uno degli ultimi grandi appuntamenti dell’estate sarteanese. Venerdì 18 settembre, musica dal vivo, aperitivo e dj set animeranno uno dei luoghi più suggestivi e rappresentativi del comune per una serata pensata come momento di festa e condivisione per salutare insieme la stagione estiva.

Protagonista dell’appuntamento sarà Omar Pedrini, storico fondatore, chitarrista e autore dei Timoria, ormai sarteanese a tutti gli effetti, che salirà sul palco alle ore 20 insieme ai Precious Time, cover band ufficiale dei Timoria, per ripercorrere dal vivo alcune delle pagine più significative della storia musicale della band e della carriera dell’artista bresciano.

A seguire, dalle ore 22, spazio ai Bangcock, nati a Chianciano Terme nel 2017, hanno solcato alcuni dei palchi più importanti d’Italia, vincendo il 32° Sanremo Rock e arrivando a pubblicare due dischi “Cattive Compagnie” e “Felicità Rimasta”.

Ad aprire la serata, dalle ore 18:00 aperitivo e djset con WillGroove, grazie a un servizio food & drink direttamente in loco.

L’iniziativa nasce dalla volontà del Gruppo Giovani Sarteano, con il sostegno del Comune di Sarteano e la collaborazione di Nuova Accademia degli Arrischianti, Pro Loco Sarteano e Giostra del Saracino, con l’obiettivo di creare un ultimo grande momento di aggregazione per salutare insieme l’estate, unendo musica, socialità e valorizzazione dei luoghi del territorio.

Il sostegno dell’Amministrazione comunale si inserisce in un percorso più ampio di attenzione verso il Gruppo Giovani Sarteano, una realtà che il Comune considera importante per favorire la partecipazione delle nuove generazioni alla vita del paese. La volontà è quella di accompagnarne la crescita, sostenendo idee e progettualità capaci di offrire ai giovani occasioni concrete per mettersi in gioco, assumersi responsabilità e contribuire in prima persona alla costruzione di iniziative rivolte alla comunità.

“La serata del 18 settembre rappresenta proprio uno dei risultati di questo percorso: un’iniziativa pensata e promossa dai giovani, capace allo stesso tempo di coinvolgere e mettere in rete diverse realtà associative sarteanese – dichiara il Sindaco Francesco Landi – Un’esperienza che conferma il valore della collaborazione tra nuove generazioni, associazioni e istituzioni nella costruzione di un paese sempre più partecipato e capace di offrire occasioni di incontro e aggregazione”.

La scelta del Castello di Sarteano aggiunge ulteriore valore all’appuntamento. La fortezza, che domina il paese e il paesaggio circostante, è uno dei simboli più riconoscibili di Sarteano e diventerà per una sera un palcoscenico d’eccezione, facendo dialogare il patrimonio storico e culturale del territorio con la musica contemporanea.

(cc)