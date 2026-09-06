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Ucraina, il Papa: fermare la distruzione, i negoziati aprano alla diplomazia

Nuovo appello del Pontefice, dopo la preghiera mariana di questa prima domenica di settembre, a mettere fine alla violenza, ad “aprire i cuori al dialogo e alla pace”. L’invocazione di Leone si leva perché si affermi “la concordia in tutti i conflitti del mondo”

Antonella Palermo – Città del Vaticano

“Il mio cuore si unisce alla sofferenza della popolazione, che da anni vive nell’angoscia e nella paura”

Il dolore per le vittime di civili innocenti

Dal Palazzo apostolico in Piazza San Pietro, l’apprensione di Papa Leone torna a farsi sentire con una eco forte per la situazione drammatica in Ucraina dove è di almeno un morto e 25 feriti il bilancio degli ultimi attacchi russi contro la città di Zaporizhzhia e l’omonima regione e dove, dai riscontri del governatore Ivan Fedorov, in 24 ore le forze russe hanno condotto complessivamente 886 attacchi contro 54 località della regione.

Con animo addolorato ho seguito le notizie dei violenti attacchi che hanno colpito di recente diverse città e infrastrutture civili in Ucraina, provocando la morte di persone innocenti.

LEGGI QUI IL TESTO INTEGRALE DELL’ANGELUS DI LEONE XIV

05/09/2026

Ucraina, dove la scuola resiste alla guerra

I negoziati portino frutti concreti

Mentre la supplica del Papa al Signore guarda all’univesale anelito alla pace nel pianeta – “affinché prevalga la concordia in tutti i conflitti del mondo”, la speranza è che l’attività diplomatica trovi terreno fertile per far avanzare il cammino della pace.

Rivolgo un nuovo appello a mettere fine alla violenza, a fermare la distruzione, ad aprire i cuori al dialogo e alla pace! Auspico che gli sforzi intrapresi in questi giorni per riprendere i negoziati portino frutti concreti e aprano lo spazio alla diplomazia.

06/09/2026

Leone XIV: lamento e maldicenza paralizzano, il Vangelo educa alla libertà

Attacchi multipli

Secondo le autorità ucraine, Mosca ha effettuato 25 raid aerei e impiegato 673 droni di vario tipo, in gran parte Fpv, oltre a condurre due attacchi con sistemi lanciarazzi multipli e 186 bombardamenti di artiglieria. Già nel pomeriggio di ieri un attacco con droni contro Zaporizhzhia aveva provocato almeno 15 feriti e danneggiato abitazioni e un edificio adibito a uffici. Intanto, il ministero della Difesa russo ha riferito che durante la notte le sue difese aeree hanno abbattuto 258 droni ucraini in 14 regioni russe, nonché nella Crimea occupata e nelle acque del Mar Nero e del Mar d’Azov.

06/09/2026

Ucraina, gli inviati Usa arrivati a Kyiv dopo i colloqui con Mosca

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06 settembre 2026, 12:20

Cos’è l’Angelus

L’Angelus è una preghiera recitata in ricordo del Mistero perenne dell’Incarnazione tre volte al giorno: alle 6 della mattina, a mezzogiorno e alla sera verso le 18, momento nel quale viene suonata la campana dell’Angelus. Il nome Angelus deriva dal primo versetto della preghiera – Angelus Domini nuntiavit Mariae – che consiste nella lettura breve di tre semplici testi che vertono sull’Incarnazione di Gesù Cristo e la recita di tre Ave Maria. Questa preghiera è recitata dal Papa a Piazza San Pietro a mezzogiorno la domenica e nelle Solennità. Prima della recita dell’Angelus, il Pontefice tiene anche un breve discorso prendendo spunto dalle Letture del giorno. Seguono i saluti ai pellegrini.

Dalla Pasqua fino a Pentecoste, al posto dell’Angelus viene recitato il Regina Coeli, che è una preghiera in ricordo della Risurrezione di Gesù Cristo, al termine della quale viene recitato il Gloria per tre volte.

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07-09-2026 12:00

Angelus e Santo Rosario da Loreto

Dalla Santa Casa di Loreto, recita della preghiera dell’Angelus e del Santo Rosario

Altri eventi in programmazione:

07-09-2026 17:50

Santa Messa presieduta da Papa Leone XIV

Prega con il Papa

Angelus

Angelus Dómini nuntiávit Mariæ.

Et concépit de Spíritu Sancto.

Ave Maria…

Ecce ancílla Dómini.

Fiat mihi secúndum verbum tuum.

Ave Maria…

Et Verbum caro factum est.

Et habitávit in nobis.

Ave Maria…

Ora pro nobis, sancta Dei génetrix.

Ut digni efficiámur promissiónibus Christi.

Orémus.

Grátiam tuam, quǽsumus, Dómine,

méntibus nostris infunde;

ut qui, Ángelo nuntiánte, Christi Fílii tui incarnatiónem cognóvimus, per passiónem eius et crucem, ad resurrectiónis glóriam perducámur. Per eúndem Christum Dóminum nostrum.

Amen.

Gloria Patri… (ter)

Requiem aeternam…

Benedictio Apostolica seu Papalis

Dominus vobiscum.Et cum spiritu tuo.

Sit nomen Benedicat vos omnipotens Deus,

Pa ter, et Fi lius, et Spiritus Sanctus.

Amen.

Angelus