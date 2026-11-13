Sciopero 20 novembre: possibili disagi all’Azienda ospedaliero-universitaria Senese

Possibili disagi per gli utenti dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese, nella giornata di venerdì 20 novembre, a causa dello sciopero generale di tutti i settori pubblici e privati proclamato dalla CGIL, al quale hanno aderito i sindacati FP CGIL e FLC CGIL, e dello sciopero di tutte le lavoratrici e lavoratori del pubblico impiego proclamato da USB PI. Lo sciopero potrebbe comportare alcune variazioni nel normale svolgimento delle attività e dei servizi al pubblico, in relazione all’adesione o meno dei dipendenti. L’Aou Senese si scusa per gli eventuali disservizi causati, non imputabili alla volontà dell’azienda stessa. Saranno comunque garantiti i servizi pubblici essenziali, quali l’assistenza di urgenza e il supporto attivo alle prestazioni specialistiche, diagnostiche e di laboratorio, compresi i servizi trasfusionali.