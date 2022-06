Ferrara Fiere: XXVII edizione del Salone Internazionale del Restauro

Parte la XXVII edizione

del Salone Internazionale del Restauro

a Ferrara Fiere

GLI HIGHLIGHTS DELLA PRIMA GIORNATA

8 giugno 2022

Haltadefinizione – digitalizzazione post restauro Stendardo della Santissima Trinità, Raffaello,

Pinacoteca Civica, Città di Castello

8-10 giugno 2022

Ferrara Fiere

Via della Fiera 11, Ferrara

Al via domani 8 giugno 2022 la XXVII edizione del Salone Internazionale del Restauro a Ferrara Fiere, la prima e più importante manifestazione nel panorama fieristico internazionale dedicata all’Economia, Conservazione, Tecnologie e Valorizzazione dei Beni Culturali e Ambientali.

La prima giornata si aprirà con il consueto taglio del nastro, alla presenza delle principali autorità competenti ed istituzionali.

Si proseguirà con un ricco programma, rivolto ad addetti del settore e al grande pubblico, che prevede un palinsesto imperdibile di oltre 100 stand espositivi, momenti congressuali, eventi, mostre, incontri b2b con operatori esteri.

Tra i focus della prima giornata: la gestione delle emergenze e la pianificazione dei progetti di tutela, la ricostruzione post-sisma a 10 anni dal terremoto dell’Emilia-Romagna, la valorizzazione e tutela del paesaggio in Italia, i fondi del PNRR e le prospettive future per il comparto dei beni culturali, il restauro del Ducato Estense, le nuove tecnologie digitali per i beni culturali, il ruolo degli edifici storici nel raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile; salute e sicurezza degli operatori nelle attività di restauro.

GLI ESPOSITORI

Oltre 100 saranno i prestigiosi espositori presenti al Salone del Restauro 2022 tra realtà istituzionali e aziende leader a livello nazionale ed internazionale provenienti da diversi settori.

Confermata anche per il 2022 la prestigiosa presenza del MIC – Ministero della Cultura che porterà al suo stand l’esperienza e le novità di Direzioni, Istituti, Musei, Parchi e Segretariati Regionali, oltre che un ricco programma di workshop e convegni.

Tra le istituzioni presenti: la Regione Emilia-Romagna, INAIL – Istituto Nazionale per l’Assicurazione contro gli Infortuni sul Lavoro, il Comune di Ferrara, Camera di Commercio di Ferrara, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, il Segretariato Regionale MIC della Calabria, il Museo della Zecca di Roma, GBC – Green Building Council Italia e ENEA.

Espositori ma anche sponsor dell’evento, saranno: Agosti Nobilium Thermapanel azienda specializzata nella realizzazione di pannelli isolanti naturali traspiranti ed incombustibili, ed Enel X la società del Gruppo Enel e fornitore di prodotti e servizi innovativi al servizio della trasformazione energetica.

RESTORATION WEEK 2022

Anche per questa edizione il Salone Internazionale del Restauro ospita il Progetto “RESTAURO MADE IN ITALY” e una tappa della Restoration Week 2022 in collaborazione con Assorestauro, il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale ed Agenzia-ICE, per la promozione e la valorizzazione del restauro italiano nel mondo. Presenti in fiera 58 delegati internazionali provenienti da 13 paesi (Albania – Arabia Saudita – Azerbaijan – Bosnia Erzegovina – Croazia – Cuba – Giordania – Iran – Israele – Libano – Stati Uniti – Turchia – Uzbekistan) che avranno la possibilità di interagire con gli espositori presenti in manifestazione per lo svolgimento degli incontri b2b di networking.

LE MOSTRE

Ad arricchire la proposta espositiva ci saranno due mostre allestite negli spazi di Ferrara Fiere durante le tre giornate del Salone Internazionale del Restauro:

L’esperienza del CNVVF a supporto della tutela dei beni culturali e dell’ambiente: in esposizione le immagini di alcuni interventi realizzati dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco in occasione dell’emergenza sisma in Emilia-Romagna, finalizzati a mettere in salvo o preservare edifici e beni storico-artistici. In mostra anche casi di buone pratiche di collaborazione con altri Enti e Istituzioni, per il ripristino della fruizione delle opere. Mostra realizzata in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara.

Selezione fotografica di alcuni degli interventi di restauro a cura di Progetto Arte Poli: il progetto è uno studio ispirato alle botteghe rinascimentali, dove ancora oggi come in passato, diverse tecniche convivono e si intrecciano per la creazione di opere uniche. Lo studio crea una serie di opere d’arte come vetrate artistiche, arte del mosaico, affreschi, sculture e restauri in ferro battuto. Ogni opera d’arte è il risultato di un abile maestro artigiano, artista, designer o tecnico.

I CONVEGNI

Al via la prima giornata del ricco programma di convegni, circa 140 in totale, rivolto al pubblico e agli addetti ai lavori. Numerose le tematiche affrontate: dagli interventi di restauro del Ducato Estense a quelli delle murarie nuragiche della Sardegna, dai fondi del PNRR all’art bonus pubblico-privato, dalla ricostruzione post-sisma alla valorizzazione del paesaggio italiano, dal della “Resurrezione” di Piero della Francesca alla logistica applicata all’arte.

Tra i convegni dell’8 giugno 2022 si segnalano:

Ore 09:30-14:00 – Sala Oceania

“La tutela dei beni culturali e dell’ambiente: dagli interventi in emergenza alla prevenzione del rischio”

a cura della Direzione Regionale dei Vigili del Fuoco dell’Emilia-Romagna e del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara; in collaborazione con Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Ferrara, Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara, Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, ICOM Italia, Restauro. Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali.

Il convegno vuole approfondire la gestione delle emergenze e la pianificazione del sistema di protezione e di resilienza delle attività svolte anche in edifici tutelati. Durante il seminario sarà inoltre approfondito il ruolo del Ministero della Cultura a dieci anni dal sisma 2012 dell’Emilia-Romagna, dalla messa in sicurezza alla ricostruzione.

Ore 09:30-14:30 – Sala Ministero della Cultura “B”

“Ducato Estense: dagli interventi di restauro alla realizzazione di un brand culturale”

a cura del Segretariato regionale del MiC per l’Emilia-Romagna in collaborazione con il Segretariato regionale del MiC per la Toscana.

Il convegno approfondirà i progetti e lo stato di avanzamento dei lavori di restauro del Ducato Estense, oltre che la comunicazione per il lancio del brand come nuovo attrattore turistico-culturale.

Ore 09:30-14:30 – Sala Ministero della Cultura “A”

“Conservazione delle strutture murarie nuragiche. Riflessioni alla luce di interventi recenti” a cura del Segretariato regionale del MiC per la Sardegna in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Cagliari e le province di Oristano e Sud Sardegna.

Ore 11:00-13:30 – Sala America

“Protocollo Historic Building e fondi del PNRR per guidare il processo di valorizzazione del patrimonio storico testimoniale italiano”

a cura del GBC – Green Buildin Council Italia e di Assorestauro.

All’incontro si parlerà di Tassonomia, ESG e PNRR e del ruolo che gli edifici storici possono giocare nel raggiungimento degli obiettivi di decarbonizzazione al 2050. La missione della transizione green del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) prevede di allocare più del 32% delle risorse a questo obiettivo nel periodo 2021-2026.

Ore 11:00-12:15 – Sala Ministero della Cultura “A”

“Tutela architettonica e tutela ambientale: il caso del restauro del portale della chiesa di Santa Maria del Suffragio di Gravina in Puglia” a cura della Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la città metropolitana di Bari.

Ore 11:00-13:30 – Sala Europa

“Salute e sicurezza degli operatori nelle attività di restauro” a cura di INAIL

Ore 11:15-13:15 – Area Workshop Paese

Presentazione settore “cultural heritage” dei seguenti Paesi: Turchia, Uzbekistan, Libano e Iran.

Ore 13:15-13:55 – Sala Ministero della Cultura “A”

“Il restauro della Vittoria Alata di Brescia (2018-2020) – Proiezione del video” a cura dell’Opificio delle Pietre Dure in collaborazione con la Fondazione Brescia Musei.

Ore 14:00-18:00 – Sala Oceania

“Il PAESAGGIO IN ITALIA pianificazione, tutela, sviluppo sostenibile” a cura del Comitato Tecnico Scientifico del Salone Internazionale del Restauro e di Assorestauro.

ll seminario intende raccogliere le esperienze di valore realizzate in ambito di tutela del paesaggio in Italia; passando dalla pianificazione territoriale al contesto archeologico si approfondiranno con i maggiori esperti del tema, le prospettive a livello locale e nazionale.

Ore 14:30-16:00 – Sala Ministero della Cultura “A”

“Art Bonus: pubblico e privati insieme per la salvaguardia del patrimonio culturale”

a cura di ALES S.p.a. in collaborazione con il MIC – Ministero della Cultura.

Durante il convegno saranno approfondite le seguenti tematiche: la strategia e i risultati della misura fiscale per favorire il mecenatismo culturale; l’applicazione dell’Art Bonus e le buone pratiche di comunicazione a sostegno delle raccolte fondi; la sinergia con i privati per la cura del patrimonio culturale di Ferrara; il restauro dei beni danneggiati dal sisma 2016 con l’Art Bonus.

Ore 14:30-16:00 – Sala Europa

“La Resurrezione di Piero della Francesca. Il restauro della pittura più bella del mondo tra memorie di storia civica e scoperte” a cura di Cecilia Frosinini, relatore Simona Rinaldi. A seguire “Necessitano alla Vittoria Alate le cure del restauratore” a cura di EDIFIR.

Ore 15:00-16:00 – Sala Asia

“Buone pratiche di ricostruzione post sismica a Ferrara” a cura del Comune di Ferrara e UNIFE.

Ore 16:30-18.30 – Sala America

“Linee guida documento di indirizzo per la progettazione dei depositi di sicurezza per il ricovero dei beni mobili colpiti da calamità”

a cura della Direzione generale Sicurezza del Patrimonio Culturale e in collaborazione con il Segretariato generale MIC – Ministero della Cultura.

Durante il convegno saranno illustrate le Linee Guida di indirizzo per la progettazione dei depositi di sicurezza per il ricovero dei beni mobili colpiti da calamità naturali, approfondendo l’esperienza dei depositi di sicurezza nell’emergenza sismica del 2012 in Emilia Romagna e del Santo Chiodo a Spoleto nell’emergenza sismica del 2016.

Ore 16:30-17.30 – Sala Asia

“Arte in movimento – organizziamo il cammino”

a cura di Logistica Arte.

Trasportare l’arte è, in sé stessa, un’arte, con molteplici e spesso sconosciute sfaccettature. Il convegno offrirà una panoramica dell’argomento passando dallo stato di fatto nei rapporti istituzionali, al rapporto con il mercato – specialmente dei nuovi artisti – a come supportare con soluzioni adeguate che la movimentazione avvenga in sicurezza, alle nuove frontiere digitali, alle nuove figure professionali.

Ore 17:30-18:00 – Sala Ministero della Cultura “A”

“Il restauro conservativo dei tendaggi del letto a baldacchino di Francesco II” a cura del Museo Reggia di Caserta in collaborazione con Tiraz Conservazione Restauro e Ganosis.

Il programma completo del Salone Internazionale del Restauro 2022 in continuo aggiornamento è disponibile su www.salonedelrestauro.com

INFORMAZIONI UTILI:

EVENTO: RESTAURO – Salone Internazionale dei Beni Culturali e Ambientali – XXVII Edizione

DATE: Dall’8 al 10 giugno 2022

ORARI: Mercoledì 8 e giovedì 9 giugno dalle 9.30 alle 18.30; venerdì 10 giugno dalle ore 9.30 alle 15.00

DOVE: Ferrara Fiere, Via della Fiera 11, Ferrara

Ingresso gratuito previa registrazione obbligatoria da effettuarsi sul sito della manifestazione www.salonedelrestauro.com

PATROCINI: MIC – Ministero della Cultura; MAECI – Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale; ALA Assoarchitetti; AIDI – Associazione Italiana di Illuminazione; AIPnD – Associazione Italiana Prove Non Distruttive; ANCE – Associazione Nazionale Costruttori Edili; Camera di Commercio di Ferrara; CNA Ferrara; Comune di Ferrara; Confartigianato; Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori; Consiglio Nazionale degli ingegneri; Consiglio Nazionale Geometri e Geometri Laureati; ENEA – Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile; LogisticaArte; Provincia di Ferrara, Regione Emilia-Romagna