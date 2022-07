Opening XVII edizione Sole Luna Doc Film Festival

Opening 17. edizione Sole Luna Doc Film Festival | 4 luglio

Opening Sole Luna Doc Film Festival | 4 luglio

Gentili colleghi, siete invitati all’opening della 17. edizione del Sole Luna Doc Film Festival che inaugurerà lunedì 4 luglio alle ore 19.00 al Complesso monumentale di Palazzo Chiaramonte Steri a Palermo con l’apertura della videoinstallazione Sulle Tracce dei ghiacciai, del fotografo Fabiano Ventura ed un brindisi offerto da Sicily, Wine lab. Il board del Festival e il fotografo Fabiano Ventura saranno allo Steri a partire dalle 18,30 per rispondere ad eventuali domande dei giornalisti.

La serata proseguirà in cortile Abatelli con i saluti istituzionali, un talk di Fabiano Ventura e alle 21.30 la proiezione dei film in anteprima nazionale The last Generation di Mikolaj Borowi e Arica di Lars Edman e Johansson Kalèn. Nel cortile Steri verranno proiettati, a partire dalle 21.00, i cortometraggi Crotch stories di Myleine Guiard-Schmid, Black wagon di Adilet Karzhoev e The wall di Mira Sidawi e a seguire Los Zuluagas di Flavia Montini.

In allegato, il comunicato stampa con gli appuntamenti e alcune foto della giornata inaugurale.

Il festival proseguirà fino a sabato 9 luglio con una programmazione di 50 documentari provenienti da tutto il mondo. Domenica 10 luglio l’evento si concluderà alle 20.30 con la cerimonia di premiazione, seguirà la proiezione dei film vincitori.

Catalogo, programma e cartella stampa disponibili qui.

