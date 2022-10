Iran, Celli: in piazza per difendere il diritto per le libertà e per solidarietà a donne iraniane

Roma, 6 ottobre 2022 – Anche la Presidente dell’Assemblea capitolina Svetlana Celli è scesa in Piazza del Campidoglio, al fianco delle consigliere e dei consiglieri capitolini, per manifestare vicinanza e solidarietà alle donne e al popolo iraniano.

“Abbiamo sospeso per qualche minuto i lavori dell’Assemblea capitolina e siamo scesi in piazza per una battaglia che non ha eguali: il diritto per le libertà, a scegliere cosa si vuole essere. Abbiamo approvato un atto, insieme a maggioranza e opposizione, affinché arrivi questa solidarietà dall’Assemblea capitolina fino alle donne in Iran”, così in un post su Facebook la Presidente Svetlana Celli che nel corso della manifestazione, in segno di sostegno all’iniziativa, ha tagliato una ciocca di capelli.