Siena: fermati 3 giovani per spaccio di droga

Siena. Controlli antidroga della Polizia di Stato. Un giovane denunciato, due segnalati al Prefetto.

Nella serata di ieri la Polizia di Stato ha effettuato servizi specifici di controllo del territorio, disposti dal Questore Pietro Milone, nelle zone periferiche di Siena, finalizzati al contrasto del consumo e dello spaccio di sostanze stupefacenti soprattutto nel circuito dei giovanissimi.

In particolare gli agenti delle Volanti dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, hanno individuato un gruppo di sette ragazzi, due dei quali a bordo di una minicar, nella zona degli impianti sportivi di San Miniato.

All’atto del controllo, quando i ragazzi sono usciti dal mezzo, i poliziotti hanno percepito un forte odore di marijuana provenire proprio dall’abitacolo.

In un cassetto sotto il sedile, nell’immediata disponibilità di un ventenne senese, hanno infatti rinvenuto una busta in plastica con all’interno un bilancino di precisione, un grinder tritaerba, un rotolo di nastro adesivo da imballaggio, varie buste in cellophane tagliate e, soprattutto, a qualificare l’illecita attività svolta, un’altra busta contenente quaranta grammi di marijuana.

Gli agenti, constatato che la presenza di quel gruppo di giovani era riconducibile ad un acquisto di sostanze stupefacenti, hanno, quindi, proceduto ad un controllo più accurato anche nei confronti degli altri ragazzi lì presenti, per verificare l’eventuale possesso di stupefacenti.

Dal riscontro è emerso che un diciottenne aveva nascosto un grammo di hashish nel pacchetto di sigarette. Poco dopo, una 26enne che durante le fasi del controllo aveva uno strano rigonfiamento all’interno degli indumenti, è stata perquisita. La giovane aveva infatti nascosto nel reggiseno circa cinque grammi di marijuana.

Al termine dell’attività i poliziotti hanno potuto ricostruire quanto stava accadendo, interrompendo l’approvvigionamento di droga da parte di giovanissimi senesi.

Il ventenne, nella cui disponibilità sono stati trovati i quaranta grammi di marijuana, oltre a tutto il materiale per il confezionamento e la suddivisione in dosi all’interno del mezzo, è stato denunciato per spaccio di stupefacenti; la sostanza rinvenuta e tutta l’attrezzatura sono stati sequestrati.

Il diciottenne in possesso di un grammo di hashish è stato segnalato alla Prefettura per i provvedimenti di competenza, così come la ragazza 26enne che deteneva la marijuana; a quest’ultima, peraltro, gli agenti hanno anche ritirato la patente di guida poiché è stato accertato che aveva la disponibilità di un’autovettura, parcheggiata nelle vicinanze.