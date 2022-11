Anief: Nel 2023 per i dipendenti pubblici salta l’indennità di vacanza contrattuale

SCUOLA E P.A. – Nel 2023 i dipendenti pubblici saranno ancora più poveri, salta l’indennità di vacanza contrattuale automatica prevista per legge

Malgrado il rinnovo del contratto del periodo 2019-21, per i lavoratori statali si prospetta un 2023 ancora più avaro dell’ultimo periodo: non risulta, infatti, che vi sia alcun aggiornamento sulla mancata copertura in Legge di Bilancio dell’indennità di vacanza contrattuale da assegnare per legge nei periodi, come l’attuale, di mancato rinnovo del Ccnl. Un contratto che per il comparto Istruzione, Università e Ricerca, dove sono impegnati oltre un milione e mezzo di dipendenti, è fermo alla fine dello scorso anno, sempre che venga confermata l’ipotesi di rinnovo contrattuale frutto dell’accordo raggiunto il 10 novembre con il ministro Giuseppe Valditara. “Servono altri 6 miliardi in legge di bilancio e subito”, denuncia oggi l’ufficio legislativo del sindacato Anief, in attesa delle risorse per il rinnovo del CCNL 2022/2024.

“Gli indici stipendiali – spiega Marcello Pacifico, presidente nazionale Anief – rimangono invariati nonostante l’aggiornamento del tasso di inflazione programmata sia aumentato dell’11,4%. In questo modo, gli stipendi dei dipendenti pubblici si impoveriranno, come nel decennio del blocco del contratto, tra il 2008 e il 2018, quando si è registrato complessivamente lo stesso aumento di inflazione, pari ad un +11,1%. Nella manovra di fine 2022 già inviata alle Camere, per i lavoratori dello Stato è purtroppo previsto che da gennaio 2023 venga corrisposto ai lavoratori statali solo un assegno mensile una tantum di 30 euro, che corrisponde ad un +1,5%. È una somma irrisoria, perché va considerata a fronte di un adeguamento complessivo, ai sensi della norma vigente sull’indennità di vacanza contrattuale, di ben 120 euro: equivale – conclude Pacifico – al 50% del tasso di inflazione programmata aggiornato del 2022, pari al 7,1%, più quello del 2023, che + del 4,3%, che quindi corrisponde al 5,2% finale da assegnare”.

Anief ricorda che la norma attuale prevede l’erogazione della Indennità di vacanza contrattuale (IVC) al 50% del tasso di inflazione programmata (TIP), sei mesi dopo la scadenza degli ultimi contratti validi per il triennio scorso 2019/2021. Pacifico rammenta che “nel settore dalla scuola, tra l’altro, c’è ancora una ipotesi di rinnovo da sottoscrivere nella versione definitiva, comunque in base alla quale a fronte di aumenti del 4,2%, i Governi Conte 1, Conte 2 e Draghi hanno stanziato 6 miliardi di euro. Se per il ‘Sole 24 ore’ mancano 16 miliardi per il rinnovo dei Contratti per il triennio 2022/2024, dall’abolizione della scala mobile, e fermo restando il blocco dell’indennità di vacanza contrattuale per il periodo 2009/2015, si tratterebbe di fatto di un nuovo blocco surrettizio di tale indennità per i dipendenti pubblici, dai dubbi di forte costituzionalità”.

“È dall’inizio della scorsa estate che – conclude il leader Anief – il nostro sindacato avverte la politica della necessità di trovare le risorse necessarie per adeguare l’indennità di vacanza contrattuale. A questo punto, per noi non c’è scelta: rispetto all’ultima bozza della legge di bilancio, le parti su Scuola, Università, Ricerca e Afam dovranno essere obbligatoriamente riscritte a Montecitorio. In queste ore l’ufficio legislativo Anief si impegnerà per redigere una corposa revisione delle poche norme inserite, al fine di presentare ai deputati gli importanti e necessari interventi sui finanziamenti, come pure su Pnrr, reclutamento, formazione, mobilità, organici, redditi, pensioni e indennità da conferire ai lavoratori”.

PER APPROFONDIMENTI:

SCUOLA – Contratto, Pacifico (Anief) spiega perché conviene firmare un contratto “ponte”: i lavoratori non possono attendere un anno e mezzo

Rinnovo del contratto, è l’ora della verità: martedì nuovo incontro all’Aran. Anief spinge per il contratto “ponte” da firmare entro agosto: docenti e Ata fanno i salti mortali per arrivare a fine mese

Stipendi fermi al 2018, nuovo incontro Aran-Sindacati: Anief ha confermato la volontà di chiudere al più presto con un contratto “ponte”

Il nuovo contratto dovrà contenere nuovi profili e livelli professionali, lo chiede l’Anief: risalgono a 50 anni fa, se si vogliono valorizzare i dipendenti vanno attualizzati

Inflazione all’8%, per l’Istat mai così alta da 36 anni: Anief chiede di accelerare sul rinnovo del contratto della scuola, docenti e Ata figurano tra i più impoveriti

STIPENDI – Dopo l’estate l’inflazione si abbatterà sulle famiglie, la previsione di Padoan. Anief torna a chiedere di firmare subito il rinnovo del contratto di Istruzione e Ricerca: aumenti e arretrati

Prove Invalsi, metà degli studenti italiani impreparati: per Anief è inevitabile se non si interviene su didattica, numero di alunni per classe, tempo scuola e carriere-incentivi per il personale

Bianchi scopre le carte sul Pnrr: porterà aiuti a studenti della secondaria, a giovani senza diploma e a chi vive in territori difficili. Pacifico (Anief): interventi condivisibili, ma non prioritari

Carta docente ai precari, 8 mila ricorsi in un solo mese: per Anief sono numeri destinati a lievitare

Carta docente ai precari, a Vercelli il giudice dice “sì” con 5 anni di arretrati: 3 mila euro all’insegnante che ha fatto ricorso. Anief: decisiva la sentenza di maggio della Corte di Giustizia europea

I precari hanno diritto alla carta del docente, terza sentenza vincente a Vercelli: il prof recupera 2.000 euro

Carta docente anche ai precari, quarta sentenza a Vercelli: una docente recupera 2mila euro

Card docente 500 euro ai precari, pure il giudice di Marsala è d’accordo

Incontro Valditara-Sindacati, Anief chiede interventi su assunzioni, concorsi, Gps, sostegno, Ata, facenti funzione Dsga, mobilità e sicurezza. Il presidente Pacifico: incontriamoci pure domattina …

Il Governo si prepara a tagliare fondi alla scuola, Pacifico (Anief): ipotesi inaccettabile, avevano promesso il contrario, dalla mobilitazione si andrebbe alla fortissima protesta

Rinnovo del contratto, per il presidente Aran rimane complicato arrivare alla firma. Pacifico (Anief): niente ripensamenti, domani invieremo i nostri dossier ai ministri Valditara e Calderone

Valditara chiede soldi freschi per rinnovare il contratto, per Anief è un sentimento comune ma nel frattempo chiudiamo il Ccnl 2019-21 con aumento medio a tre cifre

Rinnovo contratto, a Valditara piace la proposta Anief: firmare subito e nel 2023 gli altri fondi

Regionalizzazione, Valditara frena, Anief stoppa e avvisa il Governo: se il progetto Calderoli diventa legge saremo promotori di un referendum abrogativo e arriveremo alla Corte Costituzionale

Oggi alle 12 incontro tra il ministro Valditara e i sindacati: il rinnovo del contratto si avvicina

Rinnovo contratto, c’è il sospirato accordo con Valditara: subito la sottoscrizione all’Aran. Anief: più di così non si poteva fare, altro tempo non si poteva attendere

Rinnovo del contratto, Pacifico (Anief): quelle risorse dovevano essere liberate, è solo l’inizio

Stipendi docenti e Ata sotto l’inflazione ancora dell’11,4%: lo ha calcolato l’Anief sulla base del tasso d’inflazione programmata passato e futuro del Mef. Pacifico (Anief): servono quasi 30 miliardi

Rinnovo contratto, ai supplenti “brevi” e dell’organico Covid aumenti ridotti: solo a loro viene negata Rpd e Cia nel salario accessorio. Anief ricorre in tribunale: la giurisprudenza glieli riconosce

Docenti e Ata, in arrivo la “quattordicesima”: 5mila euro tra stipendio, tredicesima, aumenti, arretrati. Anief: rimarrà ben poco, se il Governo non stanzia altri miliardi l’inflazione continuerà a primeggiare

La Legge di Bilancio porterà Quota 103 e il taglio del cuneo fiscale. Anief chiede uno sforzo un più: niente penalizzazioni per chi lascia il lavoro a 62 anni e 8,5 miliardi per coprire l’indennità di vacanza contrattuale dei dipendenti pubblici

Oggi 150 mila studenti in piazza, per Anief hanno ragione da vendere: la metà arrivano al diploma impreparati e non per colpa loro, servono interventi urgenti subito con la Legge di Bilancio

Pacifico (Anief): servono risorse e risposte per non sprecare i fondi del PNRR

Bonus 80 euro per 1,2 milioni di docenti e Ata, esclusi i supplenti “brevi”: Anief va dal giudice

Rinnovo contratto, organico aggiuntivo, graduatorie allargate concorso Straordinario bis, corso-concorso per diventare presidi, conferma in ruolo di chiunque abbia superato l’anno di prova: gli emendamenti Anief al DL 176 Aiuti quater

LEGGE DI BILANCIO 2023 – Riparte la politica dei tagli a partire da Presidi e Dsga. Pacifico (Udir-Anief): non è possibile dirigere contemporaneamente fino a 20 sedi o plessi scolastici

Il Governo vuole pagare il “merito” cancellando scuole e personale, Anief dissente: domani arriva alla Camera la Legge di Bilancio che non dà soldi all’Istruzione e vuole valorizzare docenti e Ata con tagliando le spese

SCUOLA E PA – Legge di Bilancio, clamoroso “buco” nell’ultima bozza: mancano 6 miliardi per adeguare l’indennità di vacanza contrattuale ai dipendenti pubblici, Montecitorio non potrà fare finta di nulla

29 novembre 2022