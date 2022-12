Il Villaggio del Natale promuove il turismo a Napoli

Christmas Village, organizzato da Eventitalia srl, sarà aperto alla Mostra d’Oltremare

dal 1° al 18 dicembre. In palio un viaggio a Disneyland Paris per genitori e figli.

Napoli, 1° dicembre 2022 – Christmas Village sarà l’evento di punta del periodo natalizio in programma a Napoli e si svolgerà alla Mostra d’Oltremare dall’ 1° al 18 dicembre 2022. La manifestazione, organizzata dalla società Eventitalia srl presieduta da Martina Ferrara, animerà il periodo precedente il Natale, realizzando un vero e proprio villaggio nordico per trasportare i visitatori di ogni età nell’atmosfera magica delle festività di dicembre-gennaio. L’appuntamento si pone l’obiettivo di divenire attrattore turistico per la città metropolitana di Napoli.

La manifestazione, che si differenzia innanzitutto dai consueti mercatini natalizi presentando un’offerta di qualità e contenuti, è sicuramente un nuovo format per la città di Napoli. La scelta organizzativa di realizzare un evento nell’evento, identificando la location all’interno dell’area del quartiere fieristico partenopeo della Mostra d’Oltremare, intende sottolineare la vena dell’offerta turistica messa in campo e la valorizzazione di un quartiere napoletano poco avvezzo alla frequentazione dei turisti, invece molto presenti in città.

Il progetto, affidato per la creatività alla event creator Cira Lombardo che ha firmato il prospetto esecutivo e realizzato il dress light dell’intero villaggio, è condiviso dalla governance di Mostra d’Oltremare, per la qualità dell’iniziativa, ed apprezzato dall’istituzione comunale per il fine turistico. Sono oltre 5.000 metri quadri, che si sviluppano all’aperto nel viale delle 28 Fontane del quartiere fieristico di Fuorigrotta, ad ospitare il Villaggio costituito dalle classiche casette in legno, circa 80, da aree d’intrattenimento, giochi, food e palco musicale. Il tutto addobbato da un percorso di luci, colori, animali fantastici, decorazioni, alberi multicolor e scenografie natalizie straordinarie, che ha interessato anche la definizione degli spazi esterni che saranno illuminati dalle luci sugli alberi guidando, così, i visitatori che entreranno dall’ingresso di Piazzale Tecchio in un mondo incantato.

Tante le attrazioni legate al periodo natalizio, come la pista di pattinaggio su ghiaccio da 300 mq, l’area food da 2.000 mq, l’area marketing con casette di legno con proposte commerciali dal cibo ai regali, e il palco musicale che animerà il villaggio, con ospiti speciali come il cantante LDA, l’influencer Beatrice Valli e le youtuber Alyssa, Aurora e Ludovica, musical e parate.

Non mancherà, poi, l’incontro tra i bambini e Babbo Natale, teatro giornaliero degli speciali appuntamenti la dimora di Babbo Natale e dei suoi elfi. Sarà possibile per i piccoli ospiti fare fotografie e consegnare le letterine natalizie. Ma l’organizzazione del Christmas Village, volendo rendere speciale l’appuntamento, ha realizzato un concorso a premi denominato “C’è posta per Babbo Natale”. Il premio consiste in un viaggio a Disneyland Paris comprensivo di volo A/R da Napoli per Parigi, trasferimento presso hotel 4 stelle per 2 adulti e 1 bambino, con 2 notti formula B/B e ingresso a Disneyland per 2 giorni.

Il regolamento del concorso, pubblicato sul sito ufficiale www.christmas-village.it, prevede la partecipazione solo a chi compra online il biglietto dell’evento, aderendo così al sorteggio finale, previsto il 18 dicembre, quando sarà estratta la cartolina vincente tra coloro che, avendo ritirato la stessa al desk organizzazione all’interno del villaggio, l’avranno inserita nell’urna sigillata.

Christmas Village sarà aperto dal 1° al 18 dicembre dal lunedì al venerdì con orario 16.30-21.30, mentre sabato, domenica e 8 dicembre, dalle 11.00 alle 23.30. info@christmas-village.it