Al Teatro Signorelli di Cortona si rinnova l'appuntamento con il Toscana Gospel Festival. In scena mercoledì 28 dicembre, con inizio alle ore 21:15, i Washington Gospel Singers.

Torna al Teatro Signorelli di Cortona l'appuntamento con il Toscana Gospel Festival con i talentuosi cantanti gospel di Washington DC

CORTONA – Mercoledì 28 dicembre, con inizio alle ore 21:15, al Teatro Signorelli di Cortona si rinnova l’appuntamento con la grande festa in musica del Toscana Gospel Festival. In scena i Washington Gospel Singers, uno dei “migliori ensemble gospel” della regione di Washington DC. A cura di Officine della Cultura.

I Washington Gospel Singers sono un ensemble di musica gospel composto dai più noti cantanti gospel di Washington DC, noto per il suono brillante, le armonie energiche e le sfumature ritmiche. I cantanti gospel dei Washington Gospel Singers hanno completato il loro primo tour internazionale esibendosi in Sud America e in Italia. Il loro repertorio gospel è composto da brani gospel come ” Joshua fought the battle of Jericho “, “Oh when the Saints”, “Let The Church Amen”, “Oh happy Days”, “We wish you a Merry Christmas”, “Silent Night ” e tanti altri.

I Washington Gospel Singers hanno condiviso lo stesso palco con artisti vincitori di Grammy Award come Richard Smallwood, Donald Lawrence, Marvin Sapp e molti altri continuando a far conoscere al pubblico la loro missione: il “messaggio è nella musica”. Lamont Shelton, talentuoso leader, direttore di coro e corista, ha avuto l’opportunità di cantare in una miriade di cori ed ensemble, condividendo il palco con grandi artisti come: Lecresia Campbell, Russell Delegation, Jeff Jacobs, Troy Sneed e Steve Lawrence . Attualmente è membro della Gospel Tabernacle Baptist Church, dove presta servizio come direttore dell’Extraordinary Worshipper’s Ministry e come assistente personale del vescovo Reginald L. Kennedy.

Ingresso: platea e palchi I ordine € 13 ridotto € 11; palchi II e III ordine € 11 ridotto € 9; riduzioni: minori di 26, maggiori di 65 anni, soci Unicoop Firenze. Prevendite: Infocortona, piazza Signorelli 9 tel. 0575 637223 – infocortona@comune.cortona.ar.it.

Ulteriori informazioni presso Officine della Cultura, Via Trasimeno 16 Arezzo Tel. 0575 27961 – 338 8431111 biglietteria@officinedellacultura.org. Sito di riferimento: www.toscanagospelfestival.net.

Il Toscana Gospel Festival è un progetto di Officine della Cultura realizzato con il sostegno e il contributo di Regione Toscana e Consolato Generale degli Stati Uniti d’America e dei Comuni di Agliana, Arezzo, Carrara, Castelfranco Piandiscò, Cortona, Marciano della Chiana, Montepulciano, Portoferraio, San Giovanni Valdarno e Torrita di Siena. Partner organizzativi sono Fondazione Toscana Spettacolo onlus, Fondazione Guido d’Arezzo, Fondazione Cantiere Internazionale d’Arte di Montepulciano, Torrita di Siena Living e Compagnia Teatro Giovani Torrita. Realizzato con il contributo di Unicoop Firenze e Caffè River.

Direzione artistica Andrea Laurenzi e Luca Baldini. Direzione generale Massimo Ferri. Direzione organizzativa Stefania Sandroni. Organizzazione Sabina Karimova e Mariel Tahiraj. Segreteria organizzativa Stefano Baldini e Andrea Morello. Ufficio stampa Gianni Micheli. Amministrazione Rossana Zurli. Visual design Chiara Bigiarini. Servizi tecnici GP Service.