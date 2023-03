Umbria: “no women no panel – senza donne non se ne parla”

In Umbria si avvia l’attuazione della campagna “no women no panel – senza donne non se ne parla”, giovedì 30 marzo cerimonia di sottoscrizione del protocollo d’intesa a palazzo donini (ore 13.30)

(aun) – Perugia, 28 mar. 023 – In Umbria, tra le prime regioni in Italia, si dà avvio all’attuazione della campagna “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”, che si prefigge l’obiettivo di favorire l’equilibrio di genere in panel ed eventi pubblici.

Dopo aver annunciato l’adesione l’8 marzo scorso, Regione Umbria, Comuni e Province di Perugia e Terni, Università degli Studi di Perugia firmeranno con tale finalità un protocollo d’intesa con la Rai, promotrice della campagna, nel corso di una cerimonia che si terrà giovedì 30 marzo a Palazzo Donini, sede della Giunta regionale, alle ore 13.30, al Salone d’Onore.

A sottoscrivere il protocollo d’intesa saranno: la Presidente della Regione Umbria, Donatella Tesei; il Sindaco di Perugia, Andrea Romizi; la Presidente della Provincia di Perugia, Stefania Proietti; il Sindaco di Terni, Leonardo Latini; la Presidente della Provincia di Terni, Laura Pernazza; il Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Perugia, Maurizio Oliviero; la Presidente Rai, Marinella Soldi.

La cerimonia, moderata dal caporedattore Rai TGR Umbria Luca Ginetto, sarà preceduta da un momento formativo sul tema della democrazia paritaria, dal titolo “No Women No Panel – Senza donne non se ne parla”: rappresentanza, rappresentatività e rappresentazione delle donne per la democrazia paritaria”, che si terrà giovedì 30 dalle ore 10 alle 13 a Palazzo Murena (Università degli Studi di Perugia – Rettorato, Piazza dell’Università, 1 – Aula Dessau).