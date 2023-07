Perugia: V edizione di “Angolo di Campo

“Angolo di campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura”: ecco la giuria di qualità del concorso fotografico promosso dall’assessorato regionale e ideato dall’autorità di gestione del csr per l’umbria. cerimonia di premiazione sabato 16 settembre a perugia

Perugia, 24 lug. 023 – Appuntamento per sabato 16 settembre per la cerimonia di premiazione finale della V edizione di “Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura italiana”, concorso fotografico promosso dall’Assessorato regionale all’Agricoltura e ideato dall’Autorità di Gestione del CSR per l’Umbria 2014/2022 per promuovere, attraverso la fotografia, una maggiore conoscenza delle politiche dello sviluppo rurale.

Una giuria di qualità di alto profilo composta da esperti nell’ambito della fotografia e della comunicazione istituzionale si occuperà di valutare le fotografie partecipanti a questa edizione, il cui termine per la partecipazione è fissato alle ore 23.59’,59″ di domani, martedì 25 luglio. A comporla i fotografi professionisti Silvia Camporesi, Federico Calvani e Pierpaolo Metelli, e gli esperti di comunicazione istituzionale Matteo Tagliapietra (Ministero dell’Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste) e Francesca Crea (Regione Umbria).

Tre sono le categorie tematiche (Paesaggi, Animali, Attività Agricole) alle quali, novità di quest’anno, si aggiungono due menzioni speciali: una per la miglior foto con soggetto i boschi (con il sostegno del progetto LIFE Foliage https://www.lifefoliage.eu/) e una per la miglior foto sul tema della biodiversità.

Le fotografie partecipanti saranno sottoposte a due fasi di valutazione: la valutazione su Instagram, dal 28 luglio al 28 agosto prossimo, in cui verrà conteggiato il numero di like/cuori ricevuti dalle fotografie pubblicate sul canale Instagram di Umbria Agricoltura (@umbria_agricoltura), e la valutazione della giuria di qualità individuata dalla Regione Umbria.

I vincitori saranno proclamati nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà sabato 16 settembre al Barton Park di Perugia, alle ore 17.30.

Per la valutazione attraverso Instagram verranno assegnati premi ai primi classificati per ogni categoria tematica, per un totale di tre fotografie vincitrici.

Per la valutazione della Giuria di Qualità verranno assegnati premi al primo, al secondo e al terzo classificato per ogni categoria tematica, per un totale di nove fotografie vincitrici.

Per la miglior foto con soggetto i boschi e per la miglior foto sulla biodiversità, la giuria conferirà una menzione speciale. Inoltre, le prime 60 fotografie più votate (10 valutazione Instagram, 50 valutazione Giuria di Qualità) saranno oggetto di un’esposizione fotografica.

In palio premi che prevedono, tra gli altri, un voucher per un soggiorno di un weekend per due persone in Umbria, uno zaino da trekking, una confezione contenente prodotti locali, la stampa su tela della foto vincitrice, una targa ricordo.

La partecipazione al photo contest “Angolo di Campo” è gratuita ed è aperta a tutti, professionisti e non, senza limiti di età, domiciliati nel territorio italiano. Le immagini dovranno provenire dall’area geografica dell’Umbria e avere come riferimento generale il mondo rurale e/o agricolo del territorio.

Lanciato per la prima volta nel 2019, “Angolo di Campo” nasce con l’obiettivo di valorizzare, in tutte le sue specificità, il patrimonio ambientale e agricolo umbro promosso e salvaguardato dalle politiche di sviluppo rurale.

Nelle passate edizioni, sono state raccolte oltre 1200 fotografie “rurali” dell’Umbria utilizzate per la comunicazione istituzionale della Regione Umbria e per la promozione delle politiche di sviluppo rurale anche attraverso mostre itineranti.